God Of War Ragnarok : tout ce que nous savons

God of War de 2018 était un redémarrage fantastique de la série d’action-aventure démesurée et grandiose mettant en vedette le demi-dieu déchu Kratos, et le développeur Sony Santa Monica Studios prévoit de publier le suivi en 2022. Révélé pendant le mois de juin de Sony Événement de révélation de la PS5, le prochain jeu verra le retour de Kratos et Atreus alors qu’ils explorent davantage les anciens royaumes nordiques et rencontrent des dieux plus puissants à la recherche de représailles. Encore plus d’informations sur God of War: Ragnarok – et une nouvelle bande-annonce – ont été publiées lors de l’événement PlayStation Showcase de septembre. Voici tout ce que nous savons sur la prochaine suite de God of War jusqu’à présent.

Date de sortie : God Of War Ragnarok arrive-t-il en 2021 ?

Le prochain jeu God of War est sur le point d’être l’un des plus grands jeux à venir de la PS5. Cependant, avec les changements changeants résultant de la pandémie de COVID-19 et le besoin de plus de temps de développement, la suite a récemment été reportée à 2022. Sony Santa Monica Studios a expliqué le retard sur Twitter, affirmant son besoin de “rester concentré sur la livraison d’un haut -un jeu de qualité tout en préservant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles.” Lors du PlayStation Showcase en septembre, Sony a annoncé que Ragnarok sortira à un moment donné en 2022 pour PlayStation 5 et PS4 (plus d’informations à ce sujet ensuite).

God Of War Ragnarok sera-t-il sur PS4 ?

La suite de God of War est prévue sur PS5, mais elle arrive également sur PS4. La nouvelle d’une version de génération précédente a été discrètement partagée via un Q&A avec Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios, sur le blog de la société. Lors du PlayStation Showcase de septembre, Sony a confirmé que Raganrok sortira sur PS5 et PS4, bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur les différences entre les éditions qui pourraient exister.

Y aura-t-il une version PC ?

Compte tenu des récents antécédents de Sony en matière d’introduction lente de certains de ses plus grands jeux PlayStation sur PC, il est logique de remettre en question la possibilité d’une version PC de God of War: Ragnarok. Sony a également récemment acquis le spécialiste des ports PC Nixxes Software, alimentant les rumeurs selon lesquelles Sony pourrait apporter davantage de ses jeux propriétaires sur PC pour aider à élargir leur audience. Bien qu’une édition PC de Ragnarok n’ait pas encore été confirmée, Hulst a mentionné dans une interview sur le blog PlayStation que la société continue d’investir davantage dans l’espace PC. Mais si cela ressemble aux versions précédentes de Sony sur PC, il est probable qu’il ne viendra pas sur la plate-forme avant un certain temps, si jamais c’est le cas. Quoi qu’il en soit, nous mettrons à jour cette fonctionnalité avec plus de détails au fur et à mesure que nous les apprendrons.

L’histoire jusqu’ici

La nouvelle bande-annonce de Ragnarok sortie en septembre confirme que le jeu se déroule “quelques années” après les événements de God of War de 2018. “Les vents glacials de Fimbulwinter sont arrivés à Midgard, rendant la survie de Kratos, Atreus et Mimir dans la nature nordique encore plus difficile qu’avant”, a déclaré Sony dans un article de blog.

“Alors que le dernier jeu a construit une énorme confiance et compréhension entre le père et le fils, il y a encore beaucoup de complexité dans leurs interactions, surtout après la révélation de l’héritage géant d’Atreus et de la prophétie cachée que seul Kratos a vue.”

Dans Ragnarok, Atreus est “désespérément curieux”, selon Sony. “Comme la plupart des jeunes, il veut comprendre qui il est plus que tout. Dans ce cas, il veut comprendre qui il pourrait être. Le mystère du rôle de Loki dans le conflit à venir est quelque chose qu’Atreus ne peut pas laisser tomber. Il veut pour assurer la sécurité de sa famille, mais Atreus ne veut pas non plus rester les bras croisés et ne rien faire pendant que le conflit consume les Neuf Royaumes.”

Quant à Kratos, Sony dit qu’il a l’intention d’aider à épargner à Atreus les “leçons sanglantes qu’il a apprises de son conflit avec les dieux”.

“Il veut avant tout assurer la sécurité de son fils, et leur confrontation avec Baldur a confirmé la conviction que seule la tragédie viendra de nouveaux enchevêtrements avec l’Aesir”, lit une ligne de la description du jeu. “Ensemble, Kratos et Atreus devront choisir le chemin qu’ils emprunteront. Quel que soit leur choix, le destin de tous ceux qui vivent dans les Neuf Royaumes à l’approche de Ragnarök sera défini.”

Ennemis

Freya et Thor sont deux des principaux ennemis auxquels vous serez confrontés dans Ragnarok. Freya était autrefois l’amie de Kratos, mais après que Kratos ait tué son fils, Baldur, Freya cherche à se venger.

“Nous voulions rappeler aux joueurs que Freya n’est pas seulement une utilisatrice terriblement puissante de la magie Vanir, mais aussi qu’elle est une formidable guerrière à part entière. Enragée par l’évasion de la justice de Kratos par sa main, Freya retournera toutes les armes contre elle disposition envers le tueur de son fils », a déclaré Sony.

Thor est en colère contre Kratos parce que ses fils et son demi-frère sont morts. “La soif de sang et la colère légendaires de Thor seront dirigées contre Kratos et Atreus”, a déclaré Sony. “Considéré de manière désobligeante par Mimir comme le” plus grand bâtard de boucherie des neuf royaumes “, Thor a mérité son titre de l’un des dieux ases les plus puissants en éliminant presque tous les géants sur ordre d’Odin.”

Combat

God of War de 2018 a été loué pour ses mécanismes et systèmes de combat, et Ragnarok semble perpétuer cet esprit et cette tradition.

“En tant qu’équipe, nous avons travaillé dur pour tirer les leçons de God of War (2018) et améliorer le combat pour nous sentir frais, mais familiers. Avec God of War Ragnarok, l’un de nos principaux objectifs était de pousser le choix des joueurs au combat. Que ce soit par le biais de combos percutants, d’une maîtrise des éléments ou de tactiques défensives intelligentes, vous trouverez de nombreuses occasions de vous battre aux côtés de notre duo d’une manière qui semble particulièrement expressive », a déclaré Sony.

Kratos affronte un nouvel ennemi

Les ennemis de Ragnarok seront “plus durs” et plus variés, avec Kratos et Atreus prêts à affronter une “hôte de nouvelles créatures” de toute la mythologie nordique. Certains des nouveaux ennemis révélés jusqu’à présent incluent le Stalker et le Dreki.

“Avec une distribution élargie d’adversaires, nous visons à garder chaque rencontre de combat mémorable, des plus petites bagarres aux grands boss de show-stopper!” a dit Sony.

à Asgard

Alors que God of War de 2018 permettait aux joueurs de visiter six des neuf royaumes, Ragnarok va plus loin et vous emmène dans les neuf. Cela inclut Vanaheim, Svartalfheim et Asgard, qui n’étaient pas dans le premier match. De nouvelles zones des emplacements précédents ont également été ajoutées à Ragnarok. “Explorer les royaumes vous mènera partout, des jungles verdoyantes d’un autre monde aux réseaux miniers souterrains complexes”, a déclaré Sony. “Ce prochain opus de la série vous apportera une variété de lieux plus diversifiés, beaux et mystérieux que dans tout autre jeu God of War.”

Bandes annonces

La bande-annonce de Ragnarok n’a pas révélé grand-chose, mais la vidéo de septembre de la PlayStation Showcase regorgeait de détails, d’un gameplay et d’un aperçu de ce à quoi s’attendre de la suite. Vous pouvez regarder les deux bandes-annonces ci-dessous.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

God of War: Ragnarok Reveal Bande-annonce | Vitrine PS5

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Dieu de la guerre Ragnarok | Vitrine Playstation 2021

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Distribution de voix

Christopher Judge et Sunny Suljic reviennent respectivement pour exprimer Kratos et Atreus, tandis que Ryan Hurst – qui a joué Opie dans Sons of Anarchy – a rejoint le casting en tant que Thor. Laya DeLeon Hayes joue Angrboða, tandis que Ben Prendergast incarne Tyr. Richard Schiff, quant à lui, joue Odin.

La musique

De retour du jeu de 2018, Bear McCreary compose à nouveau la musique. La nouvelle bande-annonce de la PlayStation Showcase comprend un teaser de la nouvelle musique, y compris un “nouveau thème de personnage important”, a déclaré McCreary sur Twitter. En dehors des jeux, McCreary a composé la musique du film Godzilla : le roi des monstres.

Un nouveau directeur

Cory Barlog a réalisé God of War en 2018, mais il ne revient pas pour la suite. Intervient Eric Williams, un vétéran de la série, pour diriger Ragnarok. “Cela a toujours été une tradition ici à Santa Monica de changer les réalisateurs à travers les jeux. Nous avons eu un très bon succès avec cela. Cory est le seul réalisateur récurrent et à juste titre: il est sacrément bon dans ce qu’il fait”, a déclaré Williams ( via VGC).

Barlog a ajouté: “L’important pour nous est de pouvoir avoir une nouvelle perspective à chaque fois, mais aussi une nouvelle paire de jambes dans le sens où vous êtes vraiment épuisé à la fin de l’une de ces choses. Alors vous’ il faut que quelqu’un d’autre le fasse.”

Plans de contenu téléchargeable

Pour le moment, les plans DLC n’ont pas été révélés pour le jeu. En repensant au redémarrage de God of War, il a reçu un ensemble de mises à jour qui ont ajouté du contenu supplémentaire, notamment une nouvelle armure, des rééquilibrages du jeu et la possibilité de se lancer dans un nouveau jeu tout en conservant votre équipement et vos compétences. Il n’y avait pas d’extensions payantes. Il reste à voir si le prochain God of War aura des plans après le lancement, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce qui va arriver.

Comment précommander

God of War: Ragnarok n’est pas encore en vente. Une fois cela fait, nous mettrons à jour cet article avec des liens sur la façon dont vous pouvez sécuriser les versions physiques ou numériques du jeu.