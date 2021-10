« God of War Ragnarok »: Tyr, Thor, Angrboda et la fin du monde sur PS5

Le redémarrage en douceur de God of War a vu la série explorer la mythologie nordique, laissant derrière elle un passé de dieux grecs assassins pour suivre l’histoire d’un Kratos désormais barbu et de son fils, Atreus. Leur saga se poursuit avec la sortie de God of War Ragnarok en 2022 sur PS4 et PS5, avec de nouveaux personnages et mythes qui seront explorés dans le cadre du nouveau chemin glacial de la franchise.

Nous avons parlé à Roberto Luigi Pagani de l’Université d’Islande pour avoir un aperçu plus approfondi de ces personnages et, finalement, de la façon dont Ragnarok influence la série à l’avenir.

Cet article contient des spoilers sur God of War (2018). Arrêtez de lire si vous n’avez pas terminé le jeu, à moins que vous ne soyez cool et que vous ne vous souciez pas des spoilers.