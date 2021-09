God of War Ragnarok – voici notre premier aperçu du titre 2022

On nous a donné notre premier regard sur Dieu de la guerre Ragnarok ce soir pendant le PlayStation Showcase.

Selon Santa Monica Studio, le jeu reprend quelques années après les événements de God of War (2018). Dans ce document, il y aura un peu de complexité dans les interactions entre père et fils cette fois-ci, en particulier avec la révélation de l’héritage géant d’Atreus et la “prophétie cachée que seul Kratos a vue”.

Comme la plupart des jeunes, dans le jeu, Atreus est curieux et s’efforce de comprendre qui il est et qui il pourrait être. Le mystère du rôle de Loki dans le conflit à venir est quelque chose qu’Atreus ne peut pas laisser tomber, et bien qu’il veuille assurer la sécurité de sa famille, il ne veut pas non plus rester les bras croisés et ne rien faire avec le conflit qui sévit dans les Neuf Royaumes.

En ce qui concerne Kratos, il “porte toujours la connaissance de ses erreurs passées” et veut épargner à Atreus les leçons qu’il a apprises lors de son conflit avec les dieux. Il veut garder son fils en sécurité et leur confrontation avec Baldur lui a fait croire que seule la tragédie viendra de nouvelles interactions avec les Ases.

Les deux ont un choix à faire quant au chemin à prendre.

Dans la bande-annonce, nous examinons deux des principaux antagonistes : Freya et Thor.

En raison des actions de Kratos à la fin du jeu précédent, Freya a juré de se venger de la mort de son fils, Baldur, et utilisera toutes les armes à sa disposition contre le tueur de son fils.

Ensuite, il y a Thor qui a également subi la perte de ses fils et de son demi-frère, sa colère s’est donc tournée vers Kratos et Atreus. Et il sera un adversaire très redoutable.

Dans le jeu, vous pouvez vous attendre à utiliser de nouvelles capacités d’attaque, il y a une nouvelle invocation runique pour Atreus et le retour des armes légendaires de Kratos.

Le combat comportera également des choix tels que d’utiliser des combos percutants, de devenir un maître des éléments ou d’utiliser des tactiques défensives. Quel que soit votre choix de stratégie de combat, sachez simplement que les ennemis sont prêts, avec des royaumes de plus en plus durs et de nouvelles créatures de toute la mythologie nordique, telles que le Stalker et un Dreki, prêtes à tester vos compétences.

Dans le dernier titre, vous avez pu visiter six des neuf royaumes, et dans Ragnarok, vous pouvez visiter les neuf. Vous pourrez visiter Vanaheim, Svartalfheim et Asgard ainsi que les zones et les lieux présentés précédemment.

Sony Santa Monica promet que cet opus de la série vous apportera une “variété de lieux plus diversifiée, belle et mystérieuse que dans tout autre jeu God of War”.

Il s’agit de la finale de la saga nordique, et il n’y a actuellement pas de date de sortie ferme en 2022.