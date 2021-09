God of War: Tyr de Ragnarok est un très grand Asgardien, mais pas Lady Dimitrescu Big

Il y a eu une question récurrente dans les jeux vidéo cette année, car les fans assoiffés se demandent quelle est la taille de certains personnages dans les jeux vidéo. Pour ne pas être en reste par les vampires sculpturaux de Resident Evil et les dieux tricheurs imposants de Destiny 2, God of War: Ragnarok se trouve également avoir un géant sous la forme de la divinité asgardienne Tyr. Il est grand, mais il n’est pas tout à fait Lady Dimitrescu.

Le compte Twitter britannique de PlayStation a demandé au développeur de God of War: Ragnarok Sony Santa Monica quelques chiffres sur la taille de la divinité emprisonnée, et le studio a obligé en révélant qu’il se tenait à un imposant 8 pieds et 5 pouces. À titre de comparaison, cela rendrait Tyr presque aussi grand que Robert Wadlow, le plus grand humain vivant de l’histoire à 8 pieds et 11 pouces.

À l’échelle fictive, Tyr mesure un pied entier de moins que Lady Dimitrescu et est éclipsé par l’actuelle détentrice du record de grande dame du jeu, la reine des sorcières Savathun de Destiny 2. Même s’il se tenait sur les épaules de Kratos – qui est également assez grand – Tyr regarderait toujours Savathun.

Dans plus d’actualités sur God of War: Ragnarok, le PlayStation Showcase de cette semaine a publié une nouvelle bande-annonce pour le jeu. Le jeu étant désormais dirigé par Eric Williams, concepteur de systèmes de combat et de systèmes de God of War 2018, ce dernier chapitre devrait marquer la fin de la saga nordique actuelle et poursuivra l’histoire de la relation entre Atreus et Kratos en tant que père et fils.

God of War: Ragnarok devrait sortir sur PS4 et PS5 en 2022.

