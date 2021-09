GoDaddy a coupé le site Web de dénonciation de l’avortement de Texas Right to Life, et il pourrait avoir disparu

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, le Texas a maintenant une loi qui interdit à quiconque d’aider une femme à se faire avorter après six semaines de grossesse, sans exception pour le viol ou l’inceste – et pour en profiter, le groupe anti-avortement Texas Right to Life encourage les citoyens à signaler ces personnes sur un site Web dédié aux « dénonciateurs », promettant de « veiller à ce que ces contrevenants soient tenus responsables de leurs actes ».

Vendredi, Texas Right to Life a dû trouver une nouvelle maison sur le Web, car le fournisseur d’hébergement GoDaddy a donné au groupe 24 heures pour trouver un autre endroit pour garer son site Web. “Nous avons informé prolifewhistleblower.com qu’ils ont 24 heures pour passer à un autre fournisseur pour avoir enfreint nos conditions de service”, a déclaré un porte-parole au New York Times et à The Verge.

Vendredi soir, il semblait avoir trouvé cette maison : Epik, le fournisseur qui a également aidé à sauver les sites controversés Gab, la plate-forme de médias sociaux Parler et le forum de haine Internet 8chan alors que d’autres fournisseurs de services Web ne les acceptaient pas, est désormais répertorié comme le registraire. et fournisseur de serveur de noms pour prolifewhistleblower.com également.

Mais le site est peut-être allé trop loin pour qu’un fournisseur Web puisse le toucher, même Epik. Initialement, GoDaddy a déclaré à The Verge que le site de dénonciation avait violé “plusieurs dispositions” de ses conditions d’utilisation, y compris la section 5.2, qui se lit comme suit :

Vous ne collecterez ni ne collecterez (ni n’autoriserez personne d’autre à collecter ou à collecter) aucun Contenu utilisateur (tel que défini ci-dessous) ou aucune information non publique ou personnellement identifiable sur un autre Utilisateur ou toute autre personne ou entité sans leur consentement écrit préalable exprès.

Après l’intervention d’Epik, le site Web avait encore beaucoup de mal à rester en ligne. À partir de 4 heures du matin HE samedi, nous avons vu des codes d’erreur HTTP 503 en essayant d’y accéder. Selon Ars Technica, le groupe anti-avortement du Texas a d’abord essayé d’utiliser Digital Ocean comme fournisseur d’hébergement, mais a peut-être également enfreint les règles de ce fournisseur, et il n’y est plus hébergé.

Samedi, le site semblait avoir migré vers BitMitigate, un hébergeur appartenant à Epik lui-même, et qui fait spécifiquement la publicité de ses services « d’hébergement souverain » pour les plates-formes attaquées. Pourtant, samedi soir, le site ne se chargeait pas du tout pour nous, lançant une erreur « accès à une URL interdite ». Apparemment, Epik a également décidé que l’hébergement du formulaire qui permettait aux citoyens d’informer leurs voisins était également contraire à ses conditions d’utilisation, et l’a une fois de plus coupé. Nous avons contacté Epik pour confirmer.

Le site Web du groupe anti-avortement est assiégé depuis des jours maintenant, des manifestants en colère l’inondant de faux conseils – y compris au moins une fausse affirmation selon laquelle le gouverneur du Texas, Greg Abbott lui-même, avait enfreint la loi, selon le NYT. Un militant de TikTok a même créé un script qui peut automatiquement alimenter de faux rapports dans la boîte à astuces du site Web, comme Motherboard l’a rapporté hier. Il a déclaré au NYT que les outils automatisés qu’il avait créés avaient reçu plus de 15 000 clics.

Mais mercredi, Shoshana Wodinsky de Gizmodo a suggéré aux militants un autre moyen de protester : dénoncer le Texas Right to Life lui-même, en se plaignant à GoDaddy de ce qu’il faisait. C’est ce qui semble s’être produit.

Ce n’est pas la première fois que les fournisseurs d’hébergement Web ou même GoDaddy jouent ce rôle : Gab.com a dû trouver un nouveau domicile en octobre 2018, et GoDaddy a éliminé Altright.com du nationaliste blanc Richard Spencer en mai. Le site d’information néo-nazi Daily Stormer s’est également vu accorder 24 heures par GoDaddy pour trouver une nouvelle maison en août 2017, et a fini par migrer vers le dark web à la place. Gab a pu revenir, cependant, et Texas Right to Life l’a fait au moins brièvement.

Mise à jour, 16h36 HE : Ajout d’un contexte supplémentaire de GoDaddy.

Mise à jour du 4 septembre à 4 h 00 : Ajouté qu’Epik semble être la nouvelle maison de Texas Right to Life pour son site.

Mise à jour le 5 septembre à 00h18 HE : Ajouté que le site semble maintenant être en panne, suite à un rapport selon lequel même Epik n’était pas disposé à héberger le formulaire de dénonciation.