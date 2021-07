GoDaddy a mené un tour de table de 50 millions de dollars pour Tailor Brands

in

L’investisseur stratégique GoDaddy a dirigé un tour de table de 50 millions de dollars de série C pour la société israélienne de conception de logo et de marque Tailor Brands.

En plus du géant de l’hébergement Web, la société d’investissement israélienne OurCrowd a également participé au tour avec les investisseurs existants de Tailor Brand Pitango Growth, Mangrove Capital Partners, Armat Group, Disruptive VC et l’entrepreneur en série Richard Rosenblatt selon un nouveau rapport de No Camels.

Fondée en 2015, Tailor Brands a été créée pour aider à rationaliser le processus de conception de marque et la configuration d’entreprise pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer et développer leur entreprise. La plate-forme de l’entreprise les guide même tout au long du processus de conception d’un logo, de création d’un site Web, de création de contenu pour les réseaux sociaux et d’impression de marchandises.

Du créateur de logo à la plateforme logicielle

Alors que l’appétit mondial pour la création de sites Web et la croissance rapide des petites entreprises atteignaient de nouveaux sommets pendant la pandémie, Tailor Brands a décidé d’aller au-delà de la simple offre d’un créateur de logo alimenté par l’IA.

Aujourd’hui, l’entreprise a construit une plate-forme logicielle qui fournit aux petites entreprises et aux indépendants les outils nécessaires pour lancer leur entreprise et améliorer leur image de marque. Tailor Brands aide désormais plus de 700 000 nouvelles entreprises à se lancer chaque mois avec une croissance annuelle à trois chiffres.

Tailor Brands prévoit d’utiliser les fonds de son cycle de financement de série C pour étendre sa plate-forme avec un éventail plus large de capacités afin de mieux aider les petites entreprises.

L’un des cofondateurs de l’entreprise et désormais PDG, Yali Saar, a expliqué dans un communiqué comment la croissance des petites entreprises pendant la pandémie l’a amenée à étendre ses services, en déclarant :

« Une fois que nous avons commencé à vraiment suivre la croissance explosive des petites entreprises à la suite de Covid, nous savions que Tailor Brands pouvait apporter une réelle valeur ajoutée à ces propriétaires d’entreprise de manière amusante et engageante en éliminant de nombreux obstacles liés à l’établissement et à la commercialisation. une nouvelle entreprise, y compris la consolidation de tous les services nécessaires en un seul endroit, permettant aux propriétaires d’entreprise de libérer un temps précieux pour se concentrer sur d’autres aspects importants de la croissance de leur entreprise.

