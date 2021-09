GoDaddy exclut de sa plate-forme le site Web de dénonciation de l’avortement au Texas

in

Le géant de l’hébergement Web GoDaddy a supprimé le site Web d’une organisation anti-avortement qui était utilisée pour signaler de manière anonyme les avortements présumés au Texas.

Détenu par le groupe Texas Right to Life, le site Web prolifewhistleblower.com (qui redirige désormais vers texasrighttolife.com) a été utilisé comme plate-forme permettant au public de soumettre des conseils sur les interruptions de grossesse présumées au Texas.

GoDaddy a verrouillé la partie du site Web prolifewhistleblower.com qui permettait aux utilisateurs de soumettre des conseils anonymes sur les avortements présumés, et lui a donné 24 heures pour trouver un nouveau fournisseur.

Cette décision fait suite à une récente décision de cinq juges de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle les citoyens privés peuvent poursuivre toute personne qui pratique, aide ou encourage un avortement sur un fœtus dont le rythme cardiaque est détectable.

GoDaddy n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de TechRadar Pro, mais a déclaré à Ars Technica : « Hier soir, nous avons informé prolifewhistleblower.com qu’ils avaient enfreint les conditions d’utilisation de GoDaddy et disposaient de 24 heures pour passer à un autre fournisseur.

“Le site a violé plusieurs dispositions, y compris, mais sans s’y limiter, la section 5.2 de nos conditions d’utilisation.”

La section susmentionnée interdit aux sites GoDaddy d’utiliser la plate-forme pour « collecter ou récolter… des informations non publiques ou personnellement identifiables » sans obtenir un consentement écrit préalable.

Sur son site Web, Texas Right of Life a publié une déclaration disant : « Notre équipe informatique est déjà en train de transférer des actifs vers un autre fournisseur, et nous aurons le site restauré dans les 24 à 48 heures.

Il semble que le site Web soit désormais hébergé par Digital Ocean, son registraire de domaine étant la société controversée Epik, qui a fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir soutenu Parler.

TechRadar Pro a également contacté le groupe Texas Right to Life et Digital Ocean, mais les deux n’ont pas encore répondu.

Cependant, dans une déclaration à Ars Technica, Kimberlyn Schwartz, directrice des médias et de la communication de Texas Right to Life, a déclaré : « Nous ne serons pas réduits au silence. Si les anti-vie veulent supprimer notre site Web, nous le remettrons en place. »

Via : Ars Technica