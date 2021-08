GoDaddy lance un outil de planification des réseaux sociaux pour les PME

Le géant de la création de sites Web, GoDaddy, a annoncé un outil de planification de contenu de médias sociaux tant attendu pour toutes les plateformes, y compris Facebook, Instagram et Twitter.

Le planificateur marketing de GoDaddy est une fonctionnalité gratuite pour son site Web et ses clients marketing, offrant une vue de quatre semaines spécialement conçue pour la facilité d’utilisation des PME.

Les petites entreprises qui créent des publications sur les réseaux sociaux auront la possibilité d’organiser leur contenu comme elles le souhaitent, le planificateur marketing pouvant également être utilisé comme calendrier pour le contenu programmé.

La publication de contenu simplifiée

Tout comme les outils de planification des médias sociaux Hootsuite et Sprout Social, le planificateur marketing de GoDaddy permet aux utilisateurs de créer du contenu à partir de ses suggestions de modèles, de planifier et de programmer le contenu quatre semaines à l’avance et de suivre l’engagement à l’aide du tableau de bord des mesures du site Web et du marketing GoDaddy.

“La connexion d’une publication sur les réseaux sociaux aux vacances majeures (et mineures), aux changements de saison ou à un autre jour spécial rend une marque plus pertinente, entraînant un engagement et des ventes”, a déclaré GoDaddy dans un article de blog.

“En fait, près d’un tiers des ventes en 2020 ont eu lieu pendant les vacances, avec une croissance des ventes en ligne de plus de 25 %, ce qui signifie qu’une campagne au bon moment peut faire la différence entre une bonne année et une excellente année pour une entreprise en ligne.”

Cette nouvelle version est conforme à une série de nouvelles fonctionnalités que GoDaddy prévoit de déployer tout au long de l’année.

La société a récemment annoncé des mises à jour de ses services de paiement pour aider les petites entreprises sans accès à une solution de commerce électronique.