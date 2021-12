Godfall, Mortal Shell et Lego DC sont les titres PS Plus de décembre

C’est la saison des jeux gratuits ! Ou c’est si vous êtes un abonné Playstation Plus, de toute façon. Ce mois-ci, Sony offre également trois titres.

Les jeux PS Plus de décembre

Voici ce que vous obtenez de Les jeux gratuits de décembre avec PS Plus :

Godfall: Challenger Edition (PS4/PS5) Lego DC Super-Villains (PS4) Mortal Shell (PS4)

Les joueurs PS5 et PS4 peuvent acheter Godfall: Challenger Edition, une nouvelle version du loot-slasher d’action plus conviviale pour les nouveaux joueurs. Il y a trois nouveaux modes dans l’édition Challenger : Lightbringer, Dreamstones et la Tour d’Épreuves Ascensionnée. Chacun est un contenu de niveau final, bien qu’un équipement élégant vous soit immédiatement fourni pour utiliser ces modes.

Les joueurs PS4 obtiennent gratuitement les super-vilains Lego DC. C’est bien un jeu Lego ! Vous savez probablement déjà à quoi vous attendre ici.

Les joueurs PS4 peuvent également saisir Mortal Shell, un RPG d’action de type Dark Souls plein d’images gothiques. C’est censé être assez bon, sans parler d’un titre décent pour vous dépanner jusqu’à la sortie d’Elden Ring.

Une liste de jeux assez solide, tout compte fait. De plus, un rappel que les cadeaux PS Plus de novembre sont toujours disponibles si vous ne les avez pas achetés le mois dernier, notamment :

The Walking Dead: Saints & Sinners (Playstation VR) Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4) First Class Trouble (PS4/PS5) Knockout City (PS5)

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.