Godfrey Phillips India nomme Sharad Aggarwal son nouveau PDG

Sharad Aggarwal occupait le poste de directeur de l’exploitation et directeur à temps plein de Godfrey Phillips et succèdera désormais à Bhisham Wadhera en tant que PDG de la société, et relèvera de Bina Modi.

Le fabricant de cigarettes Godfrey Phillips India a nommé Sharad Aggarwal au poste de directeur général. En remplacement de Bhisham Wadhera, Sharad Aggarwal (50 ans) rendra compte à Bina Modi, présidente et directrice générale de Godfrey Phillips India, a indiqué la société dans un communiqué.

Bhisham Wadhera est à la tête de l’entreprise depuis 2015 et a quitté ses fonctions le 26 décembre 2021. Cependant, il continuera à guider l’organisation en tant que conseiller et mentor.

Lors d’une réunion le 16 septembre 2021, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la nomination de Sharad Aggarwal, qui occupait le poste de directeur de l’exploitation et directeur à temps plein de Godfrey Phillips.

« Sharad fait partie de l’organisation depuis 1994 et possède des références exceptionnelles en matière de résultats. Il a fait ses preuves en tant que leader inspirant et a dirigé des changements transformationnels dans l’organisation, et je crois fermement qu’il est le bon choix pour libérer pleinement le potentiel de Godfrey Phillips, créer une entreprise durable avec une croissance des ventes et des bénéfices et de la valeur pour toutes les parties prenantes « , a déclaré Bina Modi dans un communiqué.

Ancien élève de la Harvard Business School et titulaire d’un diplôme en électronique de REC, Nagpur, et d’un diplôme d’études supérieures en gestion d’entreprise avec médaille d’or de l’IMT, Ghaziabad, Sharad Aggarwal a, pendant son mandat en tant que COO, veillé à ce que l’entreprise investisse dans les meilleures technologies, processus et certifications internationaux pour ses installations de fabrication de pointe à travers l’Inde.

Sharad a déclaré : « Je remercie le Conseil et le Dr Modi de m’avoir accordé cette foi et cette confiance. Avec le soutien de mon équipe dynamique, je suis confiant de répondre aux attentes de la direction et de l’organisation. J’en profite également pour remercier M. Wadhera pour sa contribution qui a permis à l’entreprise d’atteindre de nouveaux sommets. J’ai certainement de grandes chaussures à remplir.

Sharad Aggarwal est également membre du comité exécutif de la FICCI, membre principal du comité de l’environnement de PHD et membre du conseil d’administration de GMA, un organisme engagé dans les causes locales et le développement des industries et des institutions de Ghaziabad. Et cela aidera l’entreprise à travailler plus étroitement avec les principes de ces associations/comités.

La société phare de Modi Enterprises, Godfrey Phillips possède des marques de cigarettes telles que Four Square, Red & White et Cavanders. Elle a également un accord exclusif d’approvisionnement et d’approvisionnement avec Philip Morris International pour fabriquer et distribuer la marque Marlboro en Inde. L’entreprise

Le bénéfice net de Godfrey Phillips India a augmenté de 1,47 pour cent à Rs 104,94 crore sur une baisse de 9,20 pour cent des ventes nettes à Rs 631,89 crore au deuxième trimestre de septembre 2021 par rapport au deuxième trimestre de septembre 2020. la société avait déclaré un chiffre d’affaires de Rs 2 925,74 crore pour l’exercice clos. le 31 mars 2021.

