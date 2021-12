Godmode lance une coentreprise d’édition avec Hipgnosis

Godmode, société de développement d’artistes, a annoncé la création d’une coentreprise de société d’édition avec Hipgnosis.

godmode se concentre sur les auteurs-compositeurs et les producteurs dans les espaces croisés de la danse, du rap et de l’électronique. Le co-fondateur Nick Sylvester a récemment signé directement avec Hipgnosis plus tôt cette année. Les signatures initiales incluent également Channel Tres et JPEGMAFIA.

« Les chansons sont l’unité atomique de ce que nous faisons », déclare Talya Elitzer, co-fondatrice de godmode. « Tout comme notre travail d’artiste, nous sommes impatients de faire surface et de cultiver les rois des auteurs-compositeurs qui changent ce qu’une chanson est autorisée à faire. »

Les fondateurs de godmode Tayla Elitzer et Nick Sylvester apportent 20 ans d’expérience combinée à leur approche de développement artistique. Dans le cadre de la coentreprise, godmode et Hipgnosis ont développé la star de TikTok Emmy Hartman, dont la première chanson « Stupid Big Teeth » fait ses débuts le 3 décembre.

Tayla Elitzer et Nick Sylvester ont fondé godmode en 2017 avec une nouvelle approche du développement des artistes.

Le duo est à l’origine de groupes comme JPEGMAFIA, Channel Tres et Yaeji. Leur siège social de Los Angeles sert de centre de création secret pour des artistes et des producteurs comme Lil Nas X, James Blake, Take A Daytrip, Omer Fedi, Grimes, SG Lewis, Noname, etc.

Talya Elitzer a commencé sa carrière dans l’industrie musicale chez WME, s’occupant des tournées de Britney Spears, MIA et Grace Jones. Elle a occupé un poste d’A&R chez Capitol Records, travaillant sur des projets pour Katy Perry, Beck et Sky Ferreira avant de passer à temps plein pour travailler sur godmode. Elitzer dirige les opérations de gestion et d’étiquetage.

Nick Sylvester a commencé à jouer de la trompette dans des alliances à Philadelphie. Il a étudié la composition musicale sur ordinateur à Harvard, a écrit pour le Colbert Report et a été l’éditeur original du site Web de musique, Pitchfork.

Après que Sylvester ait déménagé à New York, il a étudié auprès de James Murphy de LCD Soundsystem et du technicien de synthétiseur Jeff Blenkinsopp de Pink Floyd. Sylvester travaille en tant que producteur, auteur-compositeur et A&R en étroite collaboration avec de nombreux artistes godmode.