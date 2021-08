Godrej Aerospace se concentrera sur les opportunités dans les programmes d’avions spatiaux, de défense et domestiques, a déclaré SM Vaidya, vice-président exécutif et chef d’entreprise, Godrej Aerospace

La société Godrej & Boyce s’est engagée en faveur de la fabrication indigène pour les initiatives spatiales de l’Inde. (Images : Godrej Aérospatiale)

Godrej Aerospace (GA) a apporté des contributions clés aux missions spatiales Chandrayaan I&II et Mangalyaan et est associé à l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) depuis près de trois décennies. La société Godrej & Boyce s’est engagée en faveur de la fabrication indigène pour les initiatives spatiales de l’Inde, qui sont essentielles pour faire avancer le pays.

À la veille du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, SM Vaidya, vice-président exécutif et chef d’entreprise, Godrej Aerospace, parle de la transformation de l’entreprise et des plans futurs avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

Comment Godrej s’est-il transformé en 75 ans d’indépendance ? Le secteur spatial s’ouvrant désormais à de nombreux acteurs privés, comment Godrej gère-t-il la concurrence ?

L’autonomie vis-à-vis de l’ISRO et de l’industrie privée était la nécessité du moment ; le partenariat public-privé était donc une évolution positive vers l’autosuffisance. Les acteurs du secteur privé, grâce à leur agilité, leur capacité à évoluer rapidement et une meilleure productivité, contribuent à relever les défis auxquels le secteur a été confronté au cours des dernières années. En fait, de nombreuses entreprises du secteur privé l’ont démontré dans leur domaine particulier et l’ont fait admirablement. De nombreux cas peuvent être trouvés dans des industries telles que l’automobile, les locomotives, les machines-outils et l’ingénierie générale.

Nous devons prédéfinir le partage du travail afin d’établir une situation gagnant-gagnant, et l’objectif doit être de surpasser les concurrents mondiaux plutôt que de réduire les coûts au niveau national, ce qui peut entraîner un compromis sur la qualité et/ou la livraison. Cependant, il est crucial de noter que nous devons maintenir des contrôles stricts sur l’utilisation justifiée, garantir la sécurité dans toutes nos activités et tenir compte des facteurs environnementaux et de durabilité lors de cette opération.

Que fait Godrej dans le secteur spatial et aérospatial ?

Au cours des trois dernières décennies, Godrej a été affilié à l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). La collaboration a commencé par la production de composants de base pour répondre aux besoins de l’ISRO, puis s’est étendue à la production de sous-systèmes de lanceurs, puis de systèmes complexes tels que les moteurs à propulsion liquide pour les fusées PSLV et GSLV, les propulseurs de satellites et les systèmes d’antenne.

En termes de projets, nous sommes des partenaires clés de BrahMos, avec une participation de près de 70 % dans l’assemblage métallique, les missiles surface-air (SAM) et d’autres programmes stratégiques.

Godrej recherche-t-il des rapprochements avec des acteurs privés mondiaux ?

Godrej Aerospace s’est toujours concentré sur la fabrication de sous-systèmes métalliques critiques pour les applications aérospatiales sur la base des conceptions des clients et a également commencé à fabriquer des composants en matériau composite. Pour renforcer nos capacités de fabrication de sous-systèmes complexes, nous recherchons des liens technologiques avec des experts dans des domaines sélectionnés tels que la fabrication de composites et le formage de tôles.

Quels sont tes plans futurs?

Avec les nouvelles initiatives politiques du gouvernement pour Atmanirbhar Bharat et l’embargo ultérieur sur l’importation d’une liste variée d’équipements de défense (les 101 équipements de défense déclarés l’année dernière et la nouvelle liste positive de 108 articles déclarés cette année), de nouvelles opportunités dans les programmes nationaux ont été créé pour les industries indiennes. 108 technologies déclarées par la Defense Research and Development Organization (DRDO) pour un développement par le secteur privé et l’ouverture du secteur spatial indien aux industries privées sont également significatives dans ce sens. L’objectif de Godrej Aerospace serait de travailler sur ces opportunités dans les programmes spatiaux, de défense et d’avions nationaux sur la base de l’expérience et des installations actuelles.

Le système de propulsion pour les satellites, les moteurs d’avions, l’augmentation de notre participation aux programmes de défense et le passage au « Build to Spec » pour les unités remplaçables en ligne comme les actionneurs et les pompes sont quelques-uns des domaines prioritaires pour l’avenir.

Quels sont les nouveaux projets dans le pipeline ?

« Construire selon les spécifications » pour les unités remplaçables en ligne comme les actionneurs et les pompes est un domaine d’intervention important pour Godrej Aerospace qui a pris de l’ampleur au cours des deux dernières années et a remporté un projet dans le cadre du programme du Fonds de développement technologique pour le développement d’une unité hydraulique critique pour un Indien programme d’avions de chasse.

Des entreprises du secteur privé dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique du Sud effectuent des travaux liés à l’espace. Godrej cherche-t-il dans ces pays à étendre leur présence ?

Notre objectif actuel est de travailler sur les opportunités dans le segment spatial domestique.

