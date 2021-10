L’Indonésie devrait se redresser progressivement au S2FY22, tandis que l’Afrique continue de bien performer. Conservez « acheter/donc » avec un TP de Rs1 200.

Une bonne performance du portefeuille d’insecticides ménagers (HI) de Godrej Consumer (GCPL) a apaisé une préoccupation majeure des investisseurs de longue date (trois ans). HI avait subi une baisse des ventes au cours de trois trimestres sur 10 au cours du T4FY19-T1FY22. Cependant, nous prévoyons que HI au T2FY22 décevra Street malgré une base molle de seulement 4%. Dans ce rapport, nous discutons des raisons de l’échec et pourquoi cela pourrait être temporaire. Nous soulignons les perturbations potentielles à surveiller pour l’HI : vaccins probables contre les principales maladies transmises par les moustiques comme le paludisme et la dengue. La résurgence de l’activité en Afrique et la reprise des segments de la coloration et de l’hygiène capillaires restent des éléments positifs clés. Un nouveau directeur général aux commandes, M. Sudhir Sitapati, nous enthousiasme également. Maintenez « acheter » avec un TP de Rs1 200.

Les ventes de HI devraient être modérées au T2FY22 malgré une base molle. Au cours des cinq derniers trimestres, GCPL a enregistré une croissance d’environ 21 à 33 % en glissement annuel des ventes de HI. Août a vu très peu de précipitations et septembre a enregistré des précipitations très élevées, ce qui n’est pas non plus bon car les moustiques ne prospèrent pas dans des conditions météorologiques extrêmes. Questions clés que les investisseurs devraient/devraient poser : i) la résurgence était-elle due à la peur pendant Covid, car les consommateurs voulaient éviter de tomber malades ? et ii) alors que Covid s’estompe, le segment HI sera-t-il à nouveau à la traîne ? Des vaccins probables contre le paludisme et la dengue pourraient perturber l’industrie de l’HI… Nous suivons le développement de vaccins contre deux principales maladies transmises par les moustiques : le paludisme et la dengue.

Un vaccin efficace contre celui-ci peut ralentir la croissance à long terme de HI. L’OMS a récemment approuvé l’utilisation du premier vaccin contre le paludisme au monde. Des scientifiques indiens ont mis au point un candidat vaccin à ADN contre la dengue. …mais les perspectives à long terme restent positives. Nos perspectives à long terme pour le segment HI de GCPL sont positives en raison de : i) une forte concentration sur le bas de la pyramide avec des produits à haute efficacité ; ii) travailler sur le plan juridique ; iii) l’amélioration de la sensibilisation des consommateurs ; iv) pousser la premiumisation avec des produits innovants ; v) développer le marché des insecticides autres que les moustiques ; vi) De solides perspectives pour HI en Indonésie et en Afrique et vii) une forte reprise après la pandémie grâce aux innovations.

Explorer : Perspectives et valorisation : Facteur Sitapati ; maintenir « acheter ». M. Sudhir Sitapati a été nommé directeur général et chef de la direction de GCPL pour cinq ans à compter du 18 octobre 2021. Nous fondons de grands espoirs sur lui. Globalement, la reprise du segment santé & hygiène (bénéficiant de la focalisation accrue des clients sur la santé) ainsi que la reprise de la consommation discrétionnaire devraient soutenir la croissance du chiffre d’affaires. La stratégie de l’entreprise consistant à lancer des produits innovants à des prix perturbateurs devrait stimuler la croissance. Quelques exemples récents sont le lancement du vaporisateur liquide sur le segment HI, une multitude de lancements sous la marque Protekt, des shampooings colorants, des nettoyants pour les mains en poudre, des colorants capillaires à base de henné et des bâtons d’encens naturels au neem. L’Indonésie devrait se redresser progressivement au S2FY22, tandis que l’Afrique continue de bien performer. Conservez « acheter/donc » avec un TP de Rs1 200.

