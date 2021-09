Godrej Consumer Products Limited renforce son partenariat avec InMobi

GCPL a utilisé des vidéos personnalisées pour sa marque Kala HIT

Godrej Consumer Products Limited (GCPL) a renforcé ses liens avec InMobi. Avec ce partenariat, GCPL a l’intention d’améliorer ses capacités de marketing numérique et d’être le pionnier du marketing de précision à grande échelle. Cette décision intervient après que GCPL a utilisé des vidéos personnalisées pour percer un environnement très encombré et que ces vidéos en ligne ont généré un rappel publicitaire considérablement plus élevé de 22 % pour la marque Kala HIT. De plus, des vidéos personnalisées ont permis à la catégorie des insecticides domestiques d’enregistrer une croissance de 15% de ses revenus au cours du dernier exercice, selon un communiqué officiel d’InMobi.

Selon Pankaj Singh Parihar, vice-président et chef du marketing numérique et de la transformation, GCPL, il y a eu un changement dans le comportement du public cible principal de GCPL, les femmes, en particulier parmi les mères, en raison de la pandémie. Ils passaient à des canaux numériques tels que la vidéo à la demande, les jeux occasionnels et d’autres applications sur leur mobile. De plus, le public a préféré consommer ce contenu dans sa langue maternelle respective, a noté Parihar. Ce changement a permis à GCPL d’identifier et d’interagir avec les consommateurs connectés de manière personnalisée à grande échelle, a-t-il ajouté.

« Au cours des dernières années, GCPL a de plus en plus intégré des capacités numériques dans sa façon de commercialiser et d’interagir avec les consommateurs. En combinant nos données de première partie et l’expertise complète d’InMobi en matière d’intelligence programmatique et de consommation, nous avons déverrouillé l’efficacité de l’entonnoir complet. Grâce à ce partenariat avec InMobi, nous établissons des relations de consommation plus fortes et plus significatives », a déclaré Parihar.

GCPL affirme avoir livré plus de 90 millions de vidéos personnalisées à des consommatrices connectées, tandis que ces vidéos ont enregistré un engagement 2,5 x plus élevé, des résultats 1,5 x plus complets et une efficacité accrue de 50 % par rapport aux références du secteur. De plus, la marque a reciblé les audiences engagées pour les inciter à envisager d’acheter le produit sur des expériences mobiles interactives. Plus de 10 % des audiences atteintes sont passées du haut de l’entonnoir à la conversion, a ajouté le communiqué d’InMobi.

« La traduction des objectifs de la marque GCPL en réussite commerciale a été réalisée grâce à une approche bien planifiée et une mise en œuvre méticuleuse. GCPL a exploité avec succès les plates-formes programmatiques d’InMobi – Exchange, Audiences, DSP et Pulse – dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique pour devenir le pionnier du marketing de précision. C’est agréable de voir la collaboration créer le bon impact dans l’esprit du consommateur et aider à maximiser le retour sur investissement », a déclaré Vasuta Agarwal, directeur général, Asie-Pacifique, InMobi.

Lire aussi : Hanchens clôture le tour de table dirigé par India Accelerator

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.