Godrej Consumer Products partage un zoom de 25% sur la nomination de Sudhir Sitapati de HUL au poste de directeur général et PDG, résultats du quatrième trimestre

Le prix de l’action Godrej Consumer Products a augmenté de 25% pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 894 chacun par jour sur l’ESB, un jour après que la société ait affiché une augmentation de 59% en glissement annuel du bénéfice net consolidé à Rs 365,84 crore au quatrième trimestre. de FY21. La société a également informé que Sudhir Sitapati rejoindra la société en tant que directeur général et chef de la direction à compter du 18 octobre. Nisaba Godrej, actuellement président et directeur général, restera président exécutif. Le stock de Godrej Consumer Products a dépassé son précédent record de 52 semaines de Rs 808 chacun touché le 21 janvier 2021. Il avait atteint un sommet historique de 1 964. chacun sur l’ESB le 21 juin 2017.

Jusqu’à présent, dans la séance d’aujourd’hui, 6,84 actions de lakh Godrej Consumer Products se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 1,66 crore a échangé des mains sur NSE. Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont amélioré le stock de Godrej Consumer Products pour «acheter». La nomination de Sitapati en tant que directeur général et PDG pendant cinq ans ainsi que son jeune âge relatif (au milieu de la quarantaine) lui donnent suffisamment de temps pour formuler et mettre en œuvre des changements stratégiques. «Les catégories Insecticides ménagers sous-pénétrés (pénétration de 70% / 50% en milieu urbain / rural) et Coloration capillaire (pénétration de 30%) pourraient grandement bénéficier de l’expérience passée de Sitapati, où GCPL a eu du mal à stimuler la pénétration», a-t-il ajouté.

Ceux d’ICICI Securities ont également mis à niveau Godrej Consumer Products pour «acheter» à «ajouter». La société de courtage a déclaré que la croissance de l’Inde était tirée par les savons (gain de parts de marché dans un environnement inflationniste) et HI (large éventail de formats) tandis que Hair Color poursuivait sa reprise (avec une hausse de la catégorie). «La nomination de Sudhir Sitapati (ex-HUL) en tant que directeur général et chef de la direction (à compter du 18 octobre 21) est probablement un événement de réévaluation», ont-ils déclaré.

Les dépenses totales de Godrej Consumer Products Ltd se sont élevées à Rs 2 259,12 crore, en hausse de 26,07% au cours du trimestre janvier-mars 2021 par rapport à Rs 1 791,93 crore il y a un an. Son chiffre d’affaires en Inde a augmenté de 34,63 pour cent à Rs 1 499,74 crore au cours du trimestre sous revue, contre 1 113,94 crore Rs il y a un an. Les ventes en Inde ont augmenté de 35% en glissement annuel à Rs 1 466 crore, tandis que l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 331 crore.

Nisaba Godrej a déclaré que Godrej Consumer Products continuera à concentrer ses efforts là où la demande est – dans les «insecticides ménagers», «l’hygiène» et «le rapport qualité-prix». Sous la direction de Sitapati, HUL a développé son activité d’aliments et de rafraîchissements comme l’une des plus importantes en Inde, ce qui comprenait la fusion et l’intégration de 5 milliards de dollars de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare avec HUL, la plus grande transaction du genre dans le secteur des produits de grande consommation en Inde.

