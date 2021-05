Godrej ProClean confie un mandat créatif intégré à Publicis Worldwide India

Godrej ProClean marque l’incursion de GCPL sur le marché des solutions de nettoyage et de désinfection de surface Rs 2,600 crore

Publicis Worldwide India a été mandaté par Godrej Consumer Products Ltd. (GCPL) pour gérer les tâches créatives intégrées de Godrej ProClean, une nouvelle gamme de nettoyants pour sols, toilettes et salles de bains. Le compte sera géré depuis le bureau de l’agence à Mumbai.

Godrej ProClean marque l’incursion de GCPL sur le marché des solutions de nettoyage et de désinfection de surface Rs 2.600 crore qui a connu une croissance rapide après la pandémie de l’année dernière. Marque nouvellement née dans une catégorie avec des acteurs solides, Godrej ProClean cherche à faire sa marque et à gagner sa juste part de marché.

Dans un discours intensément contesté, Publicis Worldwide s’est démarqué par sa stratégie, son approche créative et son enthousiasme pour la marque, a déclaré Somasree Bose, responsable de la catégorie, vice-président marketing, Godrej Consumer Products Ltd. «Godrej ProClean vise à répondre à la demande croissante de produits d’hygiène domestique et à gagner sa juste part dans l’industrie. L’équipe de Publicis a compris nos objectifs et leurs perspectives étaient en phase avec notre réflexion. Leurs performances sur d’autres marques ont rendu notre décision beaucoup plus facile. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de réaliser notre vision de faire de Godrej ProClean un acteur de premier plan sur le marché », a-t-elle ajouté.

«C’était un défi très intéressant dans une catégorie de plus en plus pertinente et croissante: l’hygiène domestique. Il fallait un mélange fin de stratégie et de créativité sur toutes les plates-formes, dans une solution intégrée. Notre mandat englobe la pensée principale et numérique. Nous sommes impatients de créer un travail perspicace à l’avenir », a déclaré Subhash Kamath, PDG de Publicis Worldwide et BBH, Inde.

Pour Russell Barrett, PDG et CCO, Publicis Worldwide et BBH, Inde, lorsqu’un produit ou une entreprise est né d’un besoin réel et spécifique du consommateur, le travail de toute agence de création doit être d’autant plus pertinent. «Une publicité nette, convaincante et engageante qui s’adresse au public sur toutes les plateformes et tous les médias est la nécessité de l’heure. Nous sommes impatients de créer un travail de définition de catégorie avec nos brillants partenaires clients chez Godrej », a-t-il précisé.

