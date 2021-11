Godrej Properties dévoile sa première campagne de marque digitale

Les films seront promus sur les plateformes numériques

Le promoteur immobilier Godrej Properties Ltd. (GPL) a dévoilé sa première campagne de marque numérique. La campagne intitulée « Everyday Joys- Jahaan Khushiyan Badi Hoti Hai » présente l’objectif de GPL de créer des espaces qui permettent « les joies de tous les jours ». Dans le cadre de la campagne, GPL a lancé trois publicités vidéo numériques, articulées et conçues par l’équipe d’Ogilvy India. Les films seront promus sur les plateformes numériques.

«Notre objectif d’apporter de la joie dans la vie de nos clients prend magnifiquement vie dans ces films. Brand Godrej Properties a toujours bénéficié de la confiance de ses clients, et maintenant, nous créons une association de marque forte et unique à travers la campagne «Everyday Joys». Avec ces films, nous demandons aux téléspectateurs de faire une pause et de savourer les petits moments de joie, et de réaliser que c’est ce qu’est une maison – un endroit où les joies quotidiennes n’ont pas de limites. », Mohit Malhotra, MD et PDG, Godrej Propriétés, dit.

Les vidéos capturent plusieurs moments familiaux pour renforcer le fait qu’une maison fait partie intégrante de la plupart de nos meilleurs souvenirs. Comme chacun a son coin préféré, ses routines quotidiennes et ses moments idéaux en famille à la maison, les vidéos mettent en scène le bonheur dans ces petites choses.

« Inspirés par le magnifique objectif de Godrej Properties, nous avons décidé de nous concentrer sur les petits moments qui suscitent la joie dans une maison. Ce ne sont pas des événements qui changent la vie, mais des choses de tous les jours qui sont magiques. C’est cette pensée qui a donné naissance à ces films et à leur signature – Jahaan Khushiyaan Badi Hoti Hain », a déclaré Anurag Agnihotri, associé directeur, créatif (Ouest), Ogilvy India.

Godrej Properties prétend se concentrer sur le développement durable. En 2020, le Global Real Estate Sustainability Benchmark a classé GPL au premier rang mondial des développeurs résidentiels cotés pour ses pratiques de durabilité et de gouvernance, a déclaré la marque dans un communiqué.

Lire aussi : boAt s’associe à AP Dhillon pour la campagne #LiveTheSound

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.