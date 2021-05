Godrej Properties s’attend à ce que les réservations de ventes pour l’exercice 22 battent le record de Rs 6,725cr de l’année dernière

Les réservations de ventes de Godrej Properties ont augmenté de 14 pour cent pour atteindre un niveau record de 6 725 crores de roupies au cours du dernier exercice financier.

Godrej Properties s’attend à ce que ses ventes réservées pour cet exercice dépassent le record de Rs 6 725 crore de l’année dernière malgré l’éclosion de la deuxième vague de COVID-19 et espère franchir la barre des 10000 crores de Rs au cours du prochain exercice. Godrej Properties, basé à Mumbai, s’attend à des ventes «en sourdine» au cours du trimestre d’avril à juin en raison de la deuxième vague de coronavirus en cours et du verrouillage dans diverses régions du pays, a déclaré son président exécutif Pirojsha Godrej lors d’un appel avec des analystes.

Les réservations de ventes de la société ont augmenté de 14% pour atteindre un niveau record de 6 725 crores Rs au cours du dernier exercice, malgré le ralentissement général de la demande sur le marché en raison de la pandémie. Il a réalisé des réservations de ventes de plus de 1 300 crore Rs chacune sur quatre grands marchés – Delhi-NCR, Mumbai Metropolitan Region (MMR), Bengaluru et Pune. Interrogé sur l’objectif de la réservation de ventes pour l’exercice 2021-2022 lors d’un appel d’un analyste, Pirojsha Godrej a déclaré: «… Je pense que, alors que nous sommes au milieu de cette crise, il est un peu difficile de projeter cela avec beaucoup de précision.»

“Notre meilleure estimation actuellement serait que nous verrons le premier trimestre en sourdine étant donné ce qui se passe”, a déclaré Godrej dans la transcription de la conférence téléphonique. Cependant, il a déclaré que les ventes en sourdine au premier trimestre pourraient être compensées au cours des neuf mois restants de cet exercice, comme cela s’est produit en 2020-2021. “Mais comme nous l’avons vu l’année dernière, cela peut être assez rapidement compensé par de nouveaux lancements et une augmentation de la dynamique une fois que les choses deviendront plus positives, ce que nous prévoyons à partir du deuxième trimestre”, a déclaré Godeej.

«Nous prévoyons certainement de générer une croissance de la valeur des réservations au cours de l’exercice 2021. Que cette croissance soit relativement modeste ou très élevée, je pense que c’est un peu difficile à dire étant donné l’environnement actuel», a-t-il ajouté. Godrej a déclaré que la société visait une croissance de plus de 20% au cours de cet exercice avant le début de la deuxième vague. «Mais en l’absence de cette situation actuelle, nous nous attendions à une croissance de 20% plus la valeur des réservations, ce qui pourrait encore être réalisable si l’impact à moyen terme de cette situation n’est pas très grave. Mais je pense qu’il est un peu prématuré de commenter cela », a déclaré Godrej.

À moyen terme, il a déclaré que la croissance de la valeur des réservations et celle des bénéfices devraient être très robustes. «Si nous ne regardons que cette nouvelle augmentation de capital que nous avons réalisée au quatrième trimestre, cela devrait nous permettre d’augmenter l’échelle des opérations de plus de 50% une fois ce capital déployé, sans laisser de côté la croissance naturelle dont l’entreprise aurait pu bénéficier. à part ça », a déclaré Godrej.

La société, qui a récemment levé 3 750 crores de roupies par la vente d’actions à des investisseurs institutionnels via la voie QIP, vise à étendre ses activités au cours des quatre ou cinq prochaines années. «Dans l’immédiat, je pense qu’en FY 2023, nous espérons franchir Rs 10 000 crore de valeur de réservation, c’est le prochain exercice. Donc, ce sont quelques-uns des chiffres que nous avons à l’esprit », a déclaré Godrej.

Au cours de l’exercice complet 2020-21, Godrej Properties a déclaré une perte nette de Rs 189,43 crore contre un bénéfice net de Rs 273,94 crore lors de l’exercice précédent. Le revenu total est tombé à 1333,09 crore de Rs en 2020-2021, contre 2914,59 crore de Rs lors de l’exercice précédent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.