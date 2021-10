Godrej Properties se classe au 1er rang des développeurs résidentiels mondiaux répertoriés par le GRESB

Pirojsha Godrej, président exécutif de Godrej Properties Ltd, a déclaré : « La durabilité environnementale, un impact social positif et la bonne gouvernance ont toujours fait partie intégrante de nos valeurs chez Godrej.

La société immobilière Godrej Properties a déclaré mardi qu’elle était classée première parmi les développeurs cotés de propriétés résidentielles sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Dans un dossier réglementaire, le promoteur basé à Mumbai a déclaré que GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), une organisation qui fournit des références environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) aux organisations immobilières du monde entier, l’a « reconnu comme un leader mondial du secteur du développement pour l’immobilier résidentiel coté. Créé en 2009, GRESB est la référence ESG mondiale pour les marchés financiers.

Godrej Properties a déclaré avoir participé à l’évaluation de référence depuis 2013 et obtenu son score le plus élevé de 95 points cette année.

La société a conservé sa position de leader avec le score GRESB le plus élevé parmi les développeurs résidentiels cotés. Parmi 450 sociétés immobilières cotées à travers le monde, le score de divulgation publique de Godrej Properties a également été considérablement amélioré avec un score de 100 et une note de A.

Les informations ESG de l’entreprise sont préparées conformément aux exigences de la GRI et sont assurées de l’extérieur pour répondre aux normes les plus élevées de transparence et d’intégrité.

Pirojsha Godrej, président exécutif de Godrej Properties Ltd, a déclaré : « La durabilité environnementale, un impact social positif et la bonne gouvernance ont toujours fait partie intégrante de nos valeurs chez Godrej.

« Cette prestigieuse reconnaissance mondiale motivera davantage toute notre équipe à continuer d’améliorer nos performances ESG dans tous les aspects de notre activité », a-t-il ajouté.

