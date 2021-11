Godsmack entrera en studio en janvier ; Nouveau single à la fin de l’été/début de l’automne

GODSMACK leader Sully Erna parlé à Minneapolis. du Minnesota 93X radio sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le nouvel album studio du groupe. Il a dit (transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Les gens nous demandent toujours ce qu’il en est GODSMACK quatre ans pour sortir de la nouvelle musique. Eh bien, pour nous, c’est un clin d’œil. Et la raison en est que nous prenons environ six mois à un an pour écrire et enregistrer un disque, parce que nous visons la qualité la plupart du temps, pas la quantité. Et puis c’est en tournée dessus, qui dure encore 18 mois à deux ans. Et puis, évidemment, quand on sort d’une grosse tournée mondiale comme ça, avant de faire un autre album, on prend six mois de congé ou quelque chose comme ça, et puis c’est encore six mois à un an pour écrire [a new album]. Donc, quatre ans passent très vite, c’est mon point de vue. Évidemment, avec COVID, cela l’a même fait grimper un peu plus. Donc, en un mot, le plan sera que nous ayons des spectacles que nous allons honorer en avril et mai à partir de l’époque où COVID a frappé et nous avons dû annuler certains – juste une poignée. Et puis nous prévoyons de sortir quelque chose, espérons-le, fin 22, avec l’intention de sortir début 23 – aux États-Unis. Nous commencerons peut-être un peu plus tôt en Europe d’abord, mais les États-Unis, je pense, ’23 pour une grande tournée mondiale du genre nouveau look [in support of a] Nouvel album. »

Erna a poursuivi en disant que GODSMACK avait initialement prévu de sortir de la nouvelle musique en 2021, mais a décidé de ne pas le faire une fois qu’il est devenu évident que les tournées seraient encore retardées par la pandémie en cours.

« Quand ce [pandemic] quelque chose s’est passé, puis nous nous sommes dit : ‘D’accord, eh bien, cela nous donne un peu de temps, parce que je veux installer cet endroit et préparer le groupe dans un nouveau studio’ et peu importe », Souiller expliqué. « Ensuite, nous avons terminé le studio et nous sommes allés directement au travail. Nous sommes restés là-bas pendant deux, trois mois ou autre chose, et nous avons commencé à jouer et à produire de la musique, puis nous nous sommes dit: » Attendez une minute ici. Pourquoi nous sommes si pressés? Nous n’allons pas encore tourner avant un moment.’ Et Tony [Rombola, guitar] était, comme, ‘Ouais, je veux en quelque sorte faire des projets autour de ma maison’, et Shannon [Larkin, drums] le même, et Robbie [Merrill, bass] traversait quelque chose, reconstruisait sa vie personnelle. Et je me dis ‘Il n’y a aucune raison. Nous venons de tourner pendant plus de deux décennies d’affilée, et maintenant nous nous précipitons pour y aller pendant une pandémie alors que nous ne pourrons pas y aller?’ Alors on s’est dit : ‘Eh. Fermez-le. À l’année prochaine. Allons profiter de notre été. Profitons de nos familles et de nos amis et de nos maisons. Et nous avons pris cette année de congé. Alors maintenant, nous nous sommes engagés à y entrer le 2 janvier et nous allons travailler jusqu’à la fin avril pour essayer de boutonner un record. Et c’est pourquoi nous envisageons probablement la sortie d’un nouveau single à la fin de l’été et au début de l’automne. Puis [a full-length] enregistrer à la suite de cela. »

En septembre dernier, GODSMACKle dernier album de, « Quand les légendes se lèvent », a été certifié or par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à un demi-million d’exemplaires. De plus, deux autres singles du LP (la chanson titre et « Sous vos cicatrices ») ont également été officiellement certifiés or par le RIAA. Le premier single de l’album « Blindé » a remporté un prix unique numérique de platine en septembre 2020 et était auparavant certifié or aux États-Unis

« Quand les légendes se lèvent » était le septième album studio de GODSMACK. Produit par Erik Ron et Erna, c’était la première sortie du groupe en quatre ans et a été enregistré dans leur ancien siège social (GSHQ) à Derry, New Hampshire. L’album a continué à recueillir une multitude d’étapes de carrière pour le groupe : quatre morceaux de rock n°1 (un accomplissement qui fait GODSMACK l’un des quatre seuls groupes rock à y parvenir), et un record de 11 singles n ° 1 dans la carrière du groupe avec le quatrième single de l’album, « Inoubliable ». « Quand les légendes se lèvent » est entré dans le classement Billboard Top 200 des albums dans le top dix (n°8), avec quatre classements n°1 sur d’autres classements : meilleurs albums rock, meilleurs albums de musique hard, meilleurs albums indépendants et meilleurs albums alternatifs.



