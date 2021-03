Godstrike propose une action de tir à deux bâtons pour changer le mois prochain

Nous avons vu jusqu’à présent quelques tireurs à double bâton sur Switch. Entre des expériences divertissantes comme Assaut Android Cactus +, SYNTHETIK: Ultime, et Barils de singe, nous ne dirions plus jamais non à personne de plus et – publié par Freedom Games – Godstrike sortira le 15 avril prochain,

Développé par OverPowered Team, nous jouerons le rôle de Herald Yissia, qui canalise le pouvoir de Talaal – un masque mystérieux au pouvoir divin. Les joueurs abattront les six masques de frères et sœurs de Talaal, qui ont passé une éternité à se battre dans une guerre apocalyptique, dégradant progressivement leur monde.

Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre:

Godstrike est un enfer de balle de boss en 3D où le temps est votre santé et votre monnaie. Affrontez et battez de puissants boss avant la fin du temps imparti. Prendre des dégâts et utiliser des capacités épuise votre temps de combat restant, alors faites attention! Débloquez plus de 40 capacités uniques en battant des boss. Personnalisez le chargement de Talaal avant chaque bataille pour créer de puissants combos, des synergies de capacités et un style de jeu qui vous est entièrement propre!

Dans Godstrike, vous êtes l’incarnation de Talaal, le dernier des sept masques de Dieu. Talaal trouve son porteur juste à temps pour lutter contre ses frères et sœurs qui la chassent pour tenter d’absorber le pouvoir dans le masque. Le porteur est désormais pris au piège d’une guerre qui ne lui appartient pas, un cycle qui semble impossible à rompre.

Offrant des chargements personnalisés pour mieux s’adapter à votre style de jeu, Freedom Games a également confirmé que Godstrike propose un gameplay «axé sur la compétition», permettant aux joueurs de défier leurs amis et de viser des scores élevés. Nous pouvons également nous attendre à plusieurs modes de jeu à l’intérieur, y compris une option « style roguelite ».

Ce n’est pas disponible seulement encore à pré-commander sur Switch, mais cela nous coûtera 10,99 £ / 11,99 € / 14,99 $.

