Godzilla contre. Kong a atteint un numéro au box-office de la taille d’un Titan

En ce qui concerne son placement commercial parmi ses autres films MonsterVerse, Godzilla contre Kong a bien mieux performé que son prédécesseur immédiat, Godzilla: King of the Monsters, qui a rapporté 386,6 millions de dollars dans le monde en 2019. Cependant, Godzilla de 2014 et Kong: Skull Island de 2017 sont toujours la crème de la récolte au box-office de cette franchise, le premier rapportant un peu plus de 529 millions de dollars et le second 566 millions de dollars. Après près de quatre mois complets de disponibilité, il est peu probable que Godzilla contre Kong rattrape les deux premiers films MonsterVerse, mais son total actuel n’est toujours pas à dédaigner.