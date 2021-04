Godzilla contre. Kong a presque inclus une scène supprimée du roi des monstres, et nous le voulons

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Godzilla de 2019: le roi des monstres a vraiment mis son protagoniste éponyme dans une situation difficile, car il devait affronter Rodan et le roi Ghidorah. Cependant, il n’était pas sans alliés, car Mothra est apparu au cours de l’histoire pour prêter une assistance indispensable. Malheureusement, Mothra est mort pendant King of the Monsters, mais à la fin de ce film, il a été révélé qu’un deuxième œuf de Mothra avait été découvert. Il y avait aussi une scène supprimée écrite pour taquiner davantage l’avenir de Mothra, et cette même scène a presque réussi à devenir Godzilla contre Kong aussi. Pouvons-nous juste le voir déjà?!