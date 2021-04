Godzilla contre. Kong comprend un énorme clin d’œil à une attraction classique des Universal Studios Orlando

Alors que les effets de Godzilla contre Kong sont à des années-lumière de ceux utilisés dans Retour vers le futur: The Ride, Adam Wingard n’a pas tort en ce qui concerne le charme que l’attraction conserve auprès des fans de parcs à thème. Avec la dernière variante du manège qui a fermé ses portes en 2016, l’attraction n’existe malheureusement que dans les vidéos de manège qui peuvent être trouvées en ligne et sur certaines éditions de vidéos à domicile de Retour vers le futur. Et lorsque vous regardez la vidéo de l’aventure du simulateur, fournie ci-dessous, vous pouvez clairement voir d’où vient l’influence.