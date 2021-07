Godzilla contre. Kong Concept Art offre un autre regard sur une créature préférée des fans

En fait, je trouve cela assez hilarant. C’est vraiment un concept art épique pour un personnage qui, comme je l’ai mentionné plus tôt, est à peine dans le film et n’a même pas de nom. Ce n’était pas le cas pour certains des autres titans du MonsterVerse, tels que Mathusalem et Behemoth, que l’on pouvait apercevoir à la fin de Godzilla: le roi des monstres. En fait, « Doug » n’est même pas du tout un titan, ce qui explique probablement pourquoi on ne lui a pas donné de nom en premier lieu. En fait, je me demande si Adam Wingard ou les chefs de Legendary auraient même réfléchi à Doug si les fans n’avaient pas pris sur eux de lui donner un nom.