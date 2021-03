Godzilla contre Kong est un succès au box-office avec une ouverture internationale de 121,8 millions de dollars ⋆ .

]]>]]>

Dans le signe le plus fort à ce jour qu’il peut encore y avoir de la vie dans le modèle d’exposition théâtrale post-pandémique, le crossover MonsterVerse de Warner Bros.et Legendary Pictures Godzilla contre Kong ouvert sur 38 marchés internationaux le week-end dernier, pour un montant impressionnant de 121,8 millions de dollars.

Le film a rapporté 70,3 millions de dollars rien qu’en Chine, où l’activité cinématographique est en plein essor récemment, bien que certains cinémas fonctionnent toujours à une capacité réduite. Le mois dernier, le titre local Détective Chinatown 3 a fait ses débuts à 398 millions de dollars, renversant Avengers: Fin de partie pour le plus grand week-end d’ouverture d’un marché unique.

Non seulement Godzilla contre Kong donné à un studio hollywoodien ses meilleurs débuts depuis que les cinémas ont commencé à rouvrir à la suite des verrouillages de coronavirus, mais il surpasse également Godzilla, Kong: l’île du Crâne et Godzilla: le roi des monstres dans la plupart des marchés. Son brut nord-américain prendra cependant un coup en raison de sa sortie simultanée de HBO Max, et il reste donc à voir s’il peut égaler les totaux globaux de ses prédécesseurs – dont le plus faible chiffre d’affaires est King of the Monsters avec 386,6 millions de dollars.

Les légendes se heurtent dans «Godzilla vs Kong» alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le destin du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre.

Godzilla contre Kong est réalisé par Adam Wingard (L’invité, Blair sorcière) et voit Millie Bobby Brown (Choses étranges), Kyle Chandler (Lignée) et Ziyi Zhang (Le paradoxe de Cloverfield) reprenant leurs rôles de Godzilla: le roi des monstres, tandis que les nouveaux ajouts au MonsterVerse incluent Alexander Skarsgard (De gros petits mensonges), Julian Dennison (Deadpool 2), Brian Tyree Henry (Atlanta), Demian Bichir (Les huit haineux), Salle Rebecca (Holmes et Watson), Jessica Henwick (Poing de fer), Eiza Gonzalez (Chauffeur bébé), Shun Oguri (Crows Zero), Lance Reddick (Le fil) et Kaylee Hottle.

