Godzilla contre. Kong: la Terre creuse expliquée

Attention: spoilers pour Godzilla contre Kong sera discuté librement tout au long de cet article. Si vous ne cherchez pas à vous gâter le film, revenez une fois que vous aurez expérimenté la magie par vous-même.

Au centre de la phase la plus récente du MonsterVerse, un fait fondamental s’est installé: la Terre creuse existe! Avec Godzilla contre Kong montrant au monde le royaume de l’ancien et futur King Kong en détail, son royaume mythique est un cadre riche pour de futures aventures, avec ou sans Godzilla. Mais qu’est-ce que Hollow Earth et que fait sa riche histoire pour la franchise MonsterVerse en général? Rejoignez-nous pour discuter de la théorie scientifique et des scientifiques non-conformistes qui ont contribué à une meilleure compréhension de la Terre creuse.