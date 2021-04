Godzilla contre. Kong vient de passer un week-end d’ouverture massif, suscitant l’espoir d’en savoir plus sur le MonsterVerse

Une autre statistique intéressante à considérer dans tout cela est la demande du public d’essayer de voir Godzilla contre Kong sur le plus grand écran disponible. IMAX a officiellement déclaré que plus de 1000 projections avaient été épuisées à travers l’Amérique du Nord et que 4,5 millions de dollars de revenus au pays provenaient de leurs sites (soit un peu moins de 10%). C’est un aspect particulièrement intéressant de ces résultats lorsque l’on considère le modèle de sortie jour et date que Warner Bros. a conçu pour le blockbuster. On craint depuis des mois que la commodité de pouvoir diffuser le film sur HBO Max viderait l’intérêt de le voir sur grand écran – mais les chiffres ne reflètent guère d’impact dévastateur. Il est vrai qu’il est difficile d’évaluer pleinement comment les choses se sont déroulées en raison de A) le secret entourant les numéros de streaming, et B) la pandémie en cours, mais ce que nous voyons ici suggère que les gens ne vont pas toujours faire des paresseux. choix, et profiter authentiquement de l’expérience de voir un film dans un théâtre (ce qui me semble être une situation où le mot «duh» peut être correctement appliqué, mais nous y sommes).