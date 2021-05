Godzilla contre. Kong vient de subir un revers majeur au Japon

La semaine dernière, le Japon a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en plus de trois mois avec 5793 mercredi. Une quatrième vague de COVID-19 devrait être en route pour les résidents du Japon, notamment à Osaka et Fukuoka, incitant à la fermeture de cinémas. Le pays est actuellement aux prises avec le déploiement de son vaccin, avec moins de 2% de la population japonaise vaccinée à ce jour, selon .. C’est la plus faible proportion de personnes vaccinées parmi les pays riches.