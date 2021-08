Godzilla contre. Kong Writer a une idée géniale pour le prochain film MonsterVerse

Je veux dire, le Godzilla original serait-il aussi efficace s’il ne montrait pas les réactions des personnes qui ont réellement été témoins et expérimentés de la destruction de Godzilla ? Godzilla Vs. Kong serait même aussi bon si on ne voyait pas la petite fille qui aimait King Kong dans ce film ? Oui, je regarderai quelque chose comme le récent Godzilla : Singular Point et je penserai : « Oh, mon Dieu, pouvons-nous déjà nous débarrasser de ces personnages humains ? » Mais en même temps, quand les personnages sont vraiment intéressants, comme ils l’étaient dans Kong: Skull Island, j’aime vraiment leur présence et j’en veux plus.