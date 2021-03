Godzilla contre. Le directeur de Kong partage certains des doux œufs de Pâques que les fans ont commencé à ramasser

Cela a beaucoup de sens, cependant, car même si nous ne voyons plus nécessairement ces types de films de monstres à succès comme de l’horreur, ils ont certainement été faits pour être lorsqu’ils ont commencé à apparaître sur grand écran. À l’époque où Godzilla et King Kong étaient de nouvelles idées, c’étaient des créatures monstrueuses conçues pour semer la peur dans le public Ces jours-ci, l’horreur s’est transformée en une bête différente, et il sera intéressant de voir un réalisateur d’horreur new age comme Adam Wingard affronter un concept d’horreur classique avec d’autres œufs de Pâques classiques.