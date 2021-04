Godzilla contre. Le réalisateur de Kong réagit au film qui a dépassé les attentes du box-office

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’industrie du cinéma a passé plus d’un an sur ses talons. Les cinémas ont été fermés et les sorties majeures ont été retardées. L’ensemble de l’industrie attend de voir quand les choses commenceraient vraiment à s’améliorer, et bien qu’il soit difficile de le dire avec certitude, la meilleure preuve à ce jour que les choses pourraient commencer à revenir à la normale est arrivée dans la réponse du box-office à Godzilla. contre Kong. La confrontation massive de monstres a fait ses débuts au box-office au pays et dans le monde, et le réalisateur Adam Wingard est reconnaissant pour ce que cela signifie à la fois pour son film et l’expérience théâtrale en général.