Godzilla contre. Le réalisateur de Kong se montre honnête sur les jouets gâchant le film

Dans tous les cas, Godzilla contre Kong est maintenant disponible, donc les gens savent comment Mechagodzilla s’intègre précisément dans l’image cinématographique. Dans la continuité de MonsterVerse, le Titan mécanique a été construit par Apex Cybernetics et exploité par Ren Serizawa en utilisant une liaison montante neurale à travers le crâne de l’une des têtes de Ghidorah. Le PDG d’Apex, Walter Simmons, avait l’intention d’utiliser Mechagodzilla pour détruire les Titans de la Terre et réaffirmer la domination de l’humanité, mais après avoir été complètement chargé par l’énergie de Hollow Earth, le robot a surmonté sa programmation et est devenu un voyou. Heureusement, Godzilla et King Kong ont mis de côté leurs différences et unissent leurs forces pour vaincre Mechagodzilla avant qu’il ne puisse faire des ravages au-delà de Hong Kong. À moins que quelqu’un dans cet univers n’ait la brillante idée de créer Mechagodzilla 2.0, nous n’avons pas à nous soucier de la réapparition de cette menace.