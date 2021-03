Godzilla contre. Les critiques de Kong sont là, voici ce que les critiques disent

Le quatrième film du MonsterVerse est presque là! Godzilla vs Kong présente les deux Titans qui s’affrontent dans une bataille épique (et nous avons récemment appris pourquoi exactement ces deux bêtes se battent). Après Godzilla, Kong: Skull Island et Godzilla: King Of The Monsters, l’organisation Monarch se lance dans une mission périlleuse en territoire inexploré, découvrant des indices sur les origines mêmes des Titans, tandis qu’une conspiration humaine menace d’effacer les créatures, bonnes et mauvais, de la face de la terre pour toujours. Le blockbuster est réalisé par Adam Wingard et met en vedette Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry.

Godzilla vs Kong a déjà connu un début fulgurant en Chine, mais ne fera ses débuts aux États-Unis que le 31 mars, date à laquelle il sera disponible à la fois dans les salles et sur HBO Max. Alors que les gens de l’industrie ont déjà partagé leurs réactions au film monstre sur les réseaux sociaux, les critiques ont maintenant commencé à partager leurs premières critiques.