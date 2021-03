Godzilla contre. L’ouverture folle de Kong en Chine montre que le box-office est de retour, bébé

Ce week-end en Chine, le film MonsterVerse se heurtera à la réédition de Avatar de James Cameron et du film de comédie chinoise Hi, Mom. Selon le rapport, Godzilla contre Kong a dominé les ventes de billets du vendredi avec une part de 87,6%, tandis qu’Avatar et Hi, Mom en avaient tous les deux 2,8%. Les projections pour Godzilla vs Kong sont une excellente nouvelle pour le retour du marché du cinéma, d’autant plus qu’Hollywood espère sortir une multitude de grands films passionnants dans le monde cet été. Jetez un œil au calendrier des films de CinemaBlend 2021 pour planifier votre prochain voyage au cinéma.