Godzilla et d’autres films de Kaiju ont-ils vraiment besoin d’humains dans des rôles majeurs?

Le dialogue, l’histoire et même la musique du film sont tous secondaires au monstre. Tant que l’action est bonne et que le monstre passe suffisamment de temps à l’écran pour faire des ravages, le public est ravi. Comme je l’ai dit au début, je suis ici pour voir le monstre, et si je voulais des commentaires profonds, des nuances et des performances dignes d’un Oscar, je verrais un autre film. Je ne dis pas que les films de kaiju sont incapables d’être récompensés, mais ils n’ont certainement pas besoin de l’être pour être considérés comme réussis.