Godzilla: Singular Point: 3 choses qui ont fonctionné et 2 choses que j’espère qu’elles s’amélioreront si la saison 2 se produit

Mais bon sang, je ne m’attendais pas à ce que ce soit autant. Sur 13 épisodes, je dirais, et je n’exagère même pas, qu’au moins 11 d’entre eux expliquent simplement comment le kaiju peut exister dans ce monde. J’ai essayé de me concentrer sur l’histoire et j’ai fait du bon travail dès le début. Mais vers l’épisode 8 ou 9, j’ai en quelque sorte abandonné. C’était si inutilement compliqué ! S’il y a une saison 2, s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu (zilla), gardez l’intrigue scientifique au minimum. Je peux le prendre pour un film de deux heures, mais quand il s’étend sur une série de cinq heures, c’est tout simplement trop.