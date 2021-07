Godzilla Vs Kong: Amazon Prime Videos diffusera le 12e film de la franchise King Kong à partir de cette date

Godzilla contre Kong est le 12e film de la franchise King Kong et une suite de Kong :

Amazon Prime Video diffusera le film d’action monstre très attendu Godzilla Vs Kong à partir du 14 août. Le film bourré d’action sera disponible en trois langues indiennes, hindi, tamoul et télégu.

Le film produit par Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment est sorti en salles en mars de cette année. Le film met en vedette Millie Bobby Brown et Alexander Skasgard, en plus de Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler et Demián Bichir. Le film a été réalisé par Adam Wingard.

Godzilla contre Kong est le 12e film de la franchise King Kong et une suite de Kong : Skull Island (2017) et Godzilla : Roi des monstres (2019). C’est aussi le 36e film de la franchise Godzilla. Le film épique oppose deux des plus grandes icônes du Monsterverse, Godzilla et Kong, l’humanité étant en jeu.

Le film se concentre sur la guerre entre un Kong nostalgique et Godzilla, leur inimitié filiale, et ses protecteurs, Jia, une jeune fille orpheline avec qui il a noué un lien unique et l’équipe qui entreprend un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison puis tous unissant leurs forces pour sauver la ville contre une catastrophe causée par l’homme.

Après son week-end d’ouverture, Warner Bros. a déclaré que le film avait un “audience plus large que tout autre film ou émission sur HBO Max depuis son lancement”. Le film a rapporté 100,6 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 362,5 millions de dollars dans d’autres territoires, pour un total mondial de 463,1 millions de dollars et a recueilli des critiques positives de la part des critiques de cinéma.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.