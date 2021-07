Goerge Galloway attaque Owen Jones – signale une faille de logique anti-conservatrice ‘Facile à abattre’ | Politique | Nouvelles

in

George Galloway a été invité sur le podcast Free Speech Nation animé par Andrew Doyle de GB News, où le présentateur s’est adressé au chroniqueur Owen Jones le défiant de participer à un débat. M. Doyle a déclaré qu’il n’avait aucun problème à le faire, mais qu’il n’aimait pas la manière hostile dont on lui avait posé la question sur Twitter et détestait la façon dont M. Jones avait une vision extrêmement critique des conservateurs, affirmant qu’il les traitait souvent d’insultes et déclarait qu’il ne voterait jamais pour eux. M. Galloway, qui a eu plusieurs démêlés avec M. Jones, a déclaré que le journaliste était “facile” à débattre avant de prouver son point de vue en disséquant ses opinions anti-conservatrices.

Il y a plusieurs semaines, le podcast Triggernometry a demandé à M. Jones et à M. Doyle d’apparaître dans l’émission pour débattre avec M. Doyle en disant qu’il l’accueillerait avec plaisir.

Cependant, M. Jones a déclaré: “Bonjour Andrew – vous avez refusé de venir sur mon podcast parce que vous êtes contrarié que j’aie été méchant à propos de votre chaîne de télévision en train d’imploser.

« Jusqu’à ce que vous acceptiez mon invitation qui vous a été offerte en premier lieu, je n’accepterai pas la vôtre, faites-moi savoir quand vous changez d’avis ! »

M. Doyle a répondu: “Bonjour Owen, vous avez imaginé que je suis contrarié par ce que vous avez dit. Ce qui est bien, mais tout est dans votre tête. Vous le faites souvent.

“Vous avez refusé de venir sur mon podcast, vous n’avez pas encore expliqué pourquoi – pourquoi ne pouvons-nous pas simplement avoir une conversation?”

M. Doyle en a discuté avec M. Galloway qui a partagé ses réflexions sur M. Jones à la suite d’un entretien qu’il a eu avec lui lors de l’élection partielle de Batley et Spen.

Il a déclaré: “Vous avez de la chance d’avoir échappé à cette rencontre avec M. Owen Jones parce qu’il est l’un des praticiens les plus virulents et les plus vipères de ce type de politique.

“Et il est très facilement abattu, par exemple, pour des raisons que je ne vous ennuierai pas et qui sont toutes liées à mon opposition au SNP et au séparatisme – j’ai pour la première fois de ma vie voté pour les conservateurs [in the Scottish elections].

M. Jones a interviewé M. Galloway lors des élections partielles de Batley et Spen, au cours desquelles les deux hommes se sont affrontés au sujet du parti travailliste que M. Galloway cherchait à vaincre.

Après l’élection partielle, M. Galloway a qualifié M. Jones de “détestable” avant de déclarer que lui et des personnes comme lui étaient la raison pour laquelle les gens tournaient le dos au parti.

Il a déclaré dans son talk-show Mother of all: “Parce que vous avez ouvert la voie, vous et des gens comme vous, avez ouvert la voie à l’anathème de la classe ouvrière britannique.

“Parce qu’ils ne pensent pas comme vous parlez comme vous, parce qu’ils ne s’habillent pas comme vous, parce que leurs normes sociales et culturelles ne sont pas les mêmes que vous, vous les avez blâmés.”