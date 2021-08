GOEV Stock a du mal à livrer la marchandise

j’ai écrit sur Canou (NASDAQ :GOEV) il y a environ un mois. À ce moment-là, j’ai dit que le stock de GOEV était suffisamment bon marché pour justifier un deuxième regard. Après quelques pics (probablement alimentés par des intérêts courts), l’action se négocie à 8 $.

La société publiera ses résultats en août. Je m’attends à ce que cela puisse générer plus d’enthousiasme. En fait, Jaime Perez du cabinet d’analystes RF Lafferty a augmenté son objectif de cours pour l’action GOEV de 18 $ à 19 $. Cependant, à l’heure actuelle, il est difficile de voir Canoo maintenir un prix supérieur à 10 $, sans parler de plus du double de son prix actuel.

Et je ne dis pas cela parce que Canoo n’a pas d’histoire. Il a juste une histoire qui est beaucoup moins intéressante qu’avant.

Un conte de fées fracturé

Il était une fois Canoo une entreprise de véhicules électriques qui allait être différente. Premièrement, cela allait mettre sur le marché un véhicule électrique qui allait être plus pratique que joli. C’était une camionnette de fête et elle allait être disponible sur abonnement.

Mais c’était alors. Aujourd’hui, Canoo est une entreprise qui tente de commercialiser une camionnette de livraison. Je ne sais pas si le van va être joli. Et je suppose que vous pouvez dire que c’est pratique. Mais ce n’est pas non plus différent.

L’intérêt à court terme reste élevé

Écoute, je n’ai pas de chien dans ce combat. Je ne suis pas actionnaire de GOEV et je n’ai aucun intérêt à pomper ou à vider le stock. Mais à l’heure actuelle, les investisseurs institutionnels ne représentent qu’un très faible pourcentage des actionnaires. En revanche, l’intérêt à court terme reste inconfortablement élevé.

A quelle hauteur ? Dans un article précédent, Josh Enomoto a souligné Yahoo Finance, qui a indiqué que le pourcentage de flottant des actions Canoo au 15 juin s’élevait à près de 27%. Je suis retourné à cette source et j’ai constaté que l’intérêt à court terme au 15 juillet avait augmenté à plus de 30 %. De plus, le ratio court était également passé d’environ 4,5 jours à plus de 6 jours. Cela signifie que les traders baissiers auront besoin de plus d’une semaine de jours de bourse pour couvrir leur position.

Et cela signifie que l’action GOEV est un candidat de choix pour un short squeeze. Ce serait pour moi si cela m’intéressait. Quoi qu’il en soit, cela me dit que les investisseurs n’achètent pas d’actions GOEV parce qu’ils croient en l’entreprise. Au contraire, ils voient une chance de renverser une action et de réaliser un profit net.

La révolution des véhicules électriques pourrait être dans une impasse

La raison pour laquelle le stock de GOEV et d’autres similaires sont allés «sur la lune» à la fin de 2020 et au début de 2021 était basée sur la conviction que «cette fois-ci était différente». Un nouveau leadership progressiste à Washington allait mettre fin une fois pour toutes aux véhicules à moteur à combustion.

Mais comme le dit le vieil adage, les choses arrivent progressivement, puis soudainement. Il ne fait aucun doute que la technologie EV devient non seulement perturbatrice, mais viable. Cependant, il reste encore de nombreux obstacles à franchir et cela va demander beaucoup de capital.

Canoo dispose d’environ 600 millions de dollars de liquidités. Mais il faudra probablement beaucoup plus pour mettre un produit sur le marché. Et si je suis un investisseur, il existe peut-être de meilleures options de camions de livraison électriques.

Évitez les stocks de GOEV jusqu’à ce qu’ils vous en montrent plus

Le stock GOEV est bon marché pour une raison. La société est la cible d’une enquête de la SEC et le titre est encore mûr pour une courte compression. Et tout aussi important, l’entreprise s’est détournée d’un véhicule électrique innovant avec un modèle d’abonnement innovant pour devenir un fabricant de véhicule de livraison.

C’est peut-être une solution plus pratique. Mais les investisseurs ne prennent pas des coups de lune sur la pratique. Ils veulent être inspirés. Ils veulent la percée innovante. Le changeur de jeu. Canoo n’est plus ça.

Si vous pensez qu’ils peuvent l’être à un moment donné dans le futur, il pourrait être intéressant de conserver vos actions. Mais seulement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

