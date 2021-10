GOEV Stock est un jeu viable pour les investisseurs et les commerçants

Avant d’explorer l’opportunité qui existe dans Canou (NASDAQ :GOEV) stock, je voudrais dire que je creuse leur concept. Le marché des véhicules électriques (VE) est toujours aussi dynamique. Après Tesla (NASDAQ :TSLA) a fait tomber la barrière, les autres essaient de suivre. Les constructeurs automobiles traditionnels seront bientôt de grands acteurs. Mais le plus gros problème est maintenant autour de nouveaux noms comme Nio (NYSE :NIO), Fisker (NYSE :RSF) et Canoo.

Malheureusement, le stock de GOEV est tombé dans des moments difficiles et cherche à prendre pied. Aujourd’hui, nous allons chercher des moyens d’y investir.

La thèse de long terme pour le secteur est tout à fait légitime. Cependant, le cas à court terme est plus certain pour les entreprises qui vendent déjà des produits.

Quant à la RSF, Lucide (NASDAQ :LCID) et GOEV, leur avenir est encore spéculatif. Lorsque j’utilise ce terme « spéculatif », il invoque souvent une réaction émotionnelle de la part des fans d’une action. Je ne le dis pas comme une insulte – cela décrit simplement un fait. Actuellement, Canoo n’a aucune vente. Oui, vous pouvez précommander votre véhicule, mais le compte de résultat n’a aucun revenu.

Par conséquent, la majeure partie du cours de l’action GOEV est basée sur l’anticipation de son succès.

GOVE Stock : un jeu EV avec une torsion

Canoo se concentre sur le côté commercial du marché des véhicules électriques. Mais il le fait avec une torsion.

Il a la concurrence de Rivien et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS), mais GOEV envisage un modèle d’abonnement, presque comme une entreprise de logiciels. Il sera donc intéressant de le voir performer avec un constructeur automobile. Cependant, l’entreprise a toujours promis des véhicules via des points de vente traditionnels. (La direction a même accéléré la date de sortie de 2023 à l’année prochaine).

Toute la cohorte de nouveaux arrivants comme celui-ci et Lucid ont une technologie astucieuse et des véhicules à l’allure agréable. Aussi vrai que cela puisse être, cela ne remplace pas les dollars et les cents réels. L’évaluation d’une action nécessite des mesures financières ; sinon, tout est subjectif.

En termes d’options, le prix de l’action GOEV est largement extrinsèque. Heureusement, la valeur absolue du stock est faible. Avoir un prix de billet bas rend un pari plus facile à faire. Cela ne signifie pas que ses investisseurs ne peuvent pas perdre, mais la valeur absolue ne fera probablement pas sauter la banque.

Jusqu’à présent, j’ai établi que l’entreprise travaille dur pour un avenir rose. Discutons maintenant de l’action réelle du cours des actions et trouvons des niveaux adéquats.

GOEV a culminé en décembre dernier, puis a chuté de 75 % en août. Depuis lors, les taureaux ont progressé et ont eu des rallyes passionnants jusqu’à 50%. Ils ont donné beaucoup en retour, mais ils continuent d’apporter des améliorations importantes.

Pour être juste, à son apogée, il y avait les gros titres d’un partenariat avec Pomme (NASDAQ :AAPL). C’est un high difficile à répéter.

L’argument technique pour GOEV

Source : Graphiques par TradingView

Mais voici la partie passionnante d’un point de vue technique. La gamme de stock GOEV s’est considérablement resserrée. En d’autres termes, il a accumulé beaucoup d’énergie. Cela signifie qu’il devrait y avoir un grand mouvement à venir, mais nous ne savons pas dans quelle direction.

Pourtant, nous pourrions avoir une idée de la direction que prendront les choses. Depuis ses plus bas d’août, les haussiers ont maintenu une tendance plus haut-bas dans le stock. Cela leur donne un vent arrière pour s’attaquer à la résistance près de 9,20 $.

Au-dessus de cela, ils peuvent faire irruption dans une autre jambe plus élevée que la résistance à 12 $ par action. Si et quand ils y arrivent, je m’attendrais à ce que les vendeurs soient nombreux.

Ce niveau est en lice depuis l’été 2020. Je soupçonne que la bataille y sera féroce. Par conséquent, cela devrait se traduire par une résistance énorme. Si les marchés globaux restent aussi haussiers, je suppose que le prochain mouvement de GOEV est à la hausse.

Presque chaque fois que j’écris sur une entreprise de véhicules électriques en plein essor, j’ai inévitablement bouleversé quelques lecteurs. Au contraire, mes intentions sont simplement d’y trouver les opportunités appropriées. Pour être clair, le message aujourd’hui est que les investisseurs doivent considérer les deux aspects des opportunités de l’action GOEV. Il y a d’abord le côté investissement, puis il y a le côté commercial.

Je ne suis pas intéressé à investir dans une entreprise qui est encore en mode pré-production ou qui n’a pas de revenus. Cela ne veut pas dire que c’est mal de le faire, mais ce n’est pas ma tasse de thé. Cependant, je rejoindrais absolument les taureaux et échangerais l’action des prix GOEV.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.