Gofundme a commencé pour le député conservateur qui a décrit son salaire annuel de 82 000 £ comme «vraiment sombre» | Politique | Nouvelles

Une page GoFundMe a été créée pour un député conservateur qui a utilisé une interview dans les médias pour se plaindre de son salaire de 82 000 £. Sir Peter Bottomley, député conservateur de Worthing West et père de la Chambre des communes, commente les salaires des députés dans un contexte de crise du coût de la vie.

Dans une interview avec les médias, M. Bottomley a décrit les salaires reçus par les députés comme « vraiment sinistres », malgré leurs salaires les plaçant dans les cinq pour cent des salariés les plus riches au Royaume-Uni.

Il a également appelé à une augmentation des salaires des députés, suggérant que les salaires des membres soient portés à environ 100 000 £.

Il affirme que la situation salariale était « désespérément difficile » pour les nouveaux députés, ajoutant: « Je ne sais pas comment ils se débrouillent ».

À la suite de son commentaire, une page GoFundMe a été créée pour Sir Peter par un utilisateur du nom de Simon Harris.

La page montre sa préoccupation pour le député en tentant de lever 20 000 £ pour augmenter les revenus des députés «en difficulté».

La description de la page se lit comme suit : « Je collecte 20 000 £ pour le député conservateur Sir Peter Bottomley, qui a courageusement admis qu’il « luttait » sur le salaire du député actuel de 80 000 £ par an. »

Il se moque plus tard du député en disant: «Ce montant alignera son salaire sur celui d’un généraliste, comme il l’a souligné dans les médias.

« Personnellement, je pense que le financement de l’augmentation du crédit universel de 20 £ devrait être immédiatement redirigé vers des députés comme Sir Peter qui sont clairement dans une situation désespérée, et je lui présenterai même un chèque de nouveauté géant lorsque nous atteindrons le total. »

Ce sujet a également été référencé dans la page GoFundMe, qui se lit comme suit : « Le fait que certaines de ces personnes pourraient être forcées de passer de Waitrose à Sainsbury’s m’a forcé la main – il est temps d’intervenir et d’aider ceux qui en ont vraiment besoin. »

Il ajoute ensuite : « Ou je vais juste donner l’argent aux banques alimentaires parce que c’est là que beaucoup de ces demandeurs de crédit universel WORKING vont se retrouver, et je n’ai pas le niveau d’empathie d’une station-service pâteuse », avant Simon remercie les donateurs pour leur soutien.

Les commentaires des conservateurs ont été moqués avec l’effort, car selon l’Office for National Statistics, le salaire médian au Royaume-Uni est d’un peu plus de 31 000 £.

Le salaire de Sir Peter le place dans les cinq pour cent des salariés les plus riches, classés par ceux qui sont payés plus de 80 000 £.

Si les salaires des députés étaient renforcés par une augmentation de 18 000 £, cela représenterait une augmentation de près de 22%.

Cela contraste fortement avec l’augmentation de 3% que le gouvernement a offerte au personnel du NHS cette année.

Le député a depuis défendu ses propos lors d’une intervention sur LBC Radio jeudi matin, et a suggéré qu’il serait en faveur de la réduction des chiffres à la Chambre des communes afin d’augmenter le salaire des membres.

Il a également affirmé qu’« un bon enseignant, un bon travailleur social ou un bon responsable syndical » serait « considérablement moins bien loti » s’ils se lançaient en politique.

Cependant, selon le site Web Get Into Teaching du gouvernement, un enseignant qualifié travaillant dans le centre de Londres peut gagner un maximum de 50 953 £ et jusqu’à 41 604 £ pour le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Alors que le salaire médian d’un travailleur social est de 37 000 £ selon payscale.com, et que les responsables syndicaux peuvent gagner entre 30 000 et 80 000 £, selon le National Careers Service.