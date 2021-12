GoFundMe pour le fils de 11 ans du journaliste ESPN de longue date qui a perdu ses deux parents à cause du cancer lève plus de 200 000 $

Le journaliste de longue date d’ESPN, Jeff Dickerson, est décédé mardi à l’âge de 44 ans. Dickerson luttait contre un cancer du côlon au moment de sa mort, et la nouvelle survient deux ans après que la femme de Dickerson, Caitlin, est décédée des complications d’un mélanome. Une page GoFundMe a été créée pour le fils de 11 ans du couple et a collecté plus de 200 000 $ mercredi matin.

« Au début de cette année, Jeff a appris la nouvelle dévastatrice qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du côlon », a écrit la belle-soeur de Dickerson, Jen Etling Hobin, sur la page GoFundMe. « Typique de JD, il est resté complètement optimiste pour un rétablissement complet, en particulier pour être là pour Parker. Jeff jouait malheureusement le rôle des deux parents car il y a à peine deux ans, Caitlin a perdu son combat contre une forme extrêmement rare de cancer, laissant puis Parker, huit ans, avec Jeff son seul parent. Sans Caitlin, Jeff a fait tout ce qu’il pouvait pour soutenir Parker, en particulier sa passion pour l’athlétisme. Sans aucun doute, vous pouviez entendre la fierté dans la voix de JD lorsqu’il parlait des réalisations de Parker à un tel niveau jeune âge. »

Veuillez envisager de soutenir Parker Dickerson, 11 ans, qui a perdu ses deux parents à cause d’un cancer ces dernières années, y compris notre collègue bien-aimé Jeff Dickerson, décédé hier des complications d’un cancer du côlon à l’âge de 44 ans.https://t.co/IsdbyZ1mEL – Adam Schefter (@AdamSchefter) 29 décembre 2021

Dickerson a couvert les Bears de Chicago pour ESPN. Il a commencé à couvrir les ours pour ESPN lorsqu’il travaillait pour la radio ESPN 1000 en 2001. Il est ensuite passé à la couverture numérique en 2009 sur ESPNChicago.com avant de passer à ESPN.com en 2013. Il a également animé une émission sur la radio ESPN intitulée Dickerson. et Hood.

« JD était l’une des personnes les plus positives que vous ayez jamais rencontrées », a déclaré Heather Burns, rédactrice en chef adjointe d’ESPN pour la couverture numérique de la NFL, dans un communiqué. « Nous nous sommes tous réunis en octobre pour un événement, et là, il nous remonte le moral et nous assure qu’il va vaincre le cancer. C’est juste qui il était. Nous tenons la famille de Jeff, et en particulier son fils, Parker, dans nos prières . »

Le premier amour de Dickerson était la radio et était très respecté par tout le monde dans la communauté de Chicago à ses collègues ESPN. « Jeff Dickerson ne me devait rien, et il n’a pas eu à m’aider à obtenir une opportunité qui a changé la trajectoire de ma carrière », a déclaré Courtney Cronin, journaliste d’ESPN Minnesota Vikings. « Il m’a appris ce que signifie être un excellent coéquipier, et il m’a mis sur un chemin qui n’aurait pas été possible sans ses conseils. Je suis éternellement reconnaissant pour le temps où j’ai été doté de JD dans ma vie et je continuerai mon coéquipier, mon co-hôte et mon cher ami dans mon cœur avec moi pour le reste de mes jours. »