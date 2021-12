GoFundMe supprime la page soutenant le sergent de l’armée qui a tiré et tué un manifestant armé de Black Lives Matter

En infériorité numérique – vendredi 3 décembre

Un sergent de l’armée américaine faisant face à une accusation de meurtre après avoir tiré sur un manifestant de Black Lives Matter qui s’est approché de son véhicule avec un AK-47 a vu sa page GoFundMe supprimée du site par la société.

Les avocats de Perry ont confirmé à Fox News Digital que la page GoFundMe de leur client, Army. Sgt. Daniel Perry, a été retiré.

« C’est un procès coûteux à entreprendre avec le besoin de témoins experts et d’autres choses et nous avons eu un site GoFundMe qui a été supprimé et cela lui a pesé », a déclaré l’avocat de Perry, Clint Broden, à Fox News Digital, ajoutant que le père de Perry devait payer un « un lien important » pour sa libération et que l’épreuve a fait « un lourd tribut » pour la famille.

Dans la nuit du 25 juillet 2020, vers 21h50, les autorités disent que le Sgt. Daniel Perry conduisait pour Uber lorsqu’il a rencontré une manifestation Black Lives Matter au centre-ville d’Austin, au Texas. Perry, un soldat en service actif, était stationné à Fort. Capuche à l’époque. Les manifestants n’avaient pas de permis et auraient bouché une intersection très fréquentée.

Après avoir tourné à droite sur l’avenue du Congrès d’Austin, les avocats de Perry disent qu’il a été envahi par un groupe de manifestants de Black Lives Matter et qu’un homme masqué, identifié plus tard comme Garrett Foster, s’est approché de son véhicule armé d’un AK-47 en « position prête » alors que les manifestants ont commencé à frapper la voiture de Perry et à jeter des briques.

Un manifestant porte un drapeau Black Lives Matter peu avant le début d’un couvre-feu de l’aube au crépuscule après le meurtre d’Andrew Brown Jr. par des shérifs la semaine dernière, à Elizabeth City, Caroline du Nord, États-Unis, le 27 avril 2021. REUTERS/Jonathan Drake

Croyant que Foster commençait à lever le fusil et que sa vie était en danger, Perry a tiré plusieurs fois avec l’arme de poing qu’il gardait dans la console de sa voiture, à quel point un autre manifestant a ouvert le feu sur lui.

L’homme avec l’AK-47, Garrett Foster, a été mortellement blessé.

Environ un an plus tard, Perry a été inculpé de meurtre et de voies de fait graves par le procureur du comté de Travis, Jose Garza, qui a affirmé que plus de 150 éléments de preuve et témoignages de 22 témoins au cours d’une audience de trois semaines ont conduit à la décision de porter plainte.

Les avocats de Perry ont déclaré que la fusillade était un cas manifeste de légitime défense et ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont l’affaire a été traitée par le bureau de Garza.

« Garrett Foster a pointé intentionnellement ou accidentellement son fusil sur la tête de Daniel Perry et Daniel Perry a tiré en état de légitime défense », a déclaré l’avocat de Perry Doug O’Connell à Fox News Digital. « Et en pratique, il n’avait pas la capacité de battre en retraite et n’était pas obligé de le faire. »

« Vous avez le droit de vous défendre dans une foule et vous vous sentez en danger imminent d’être abattu », a ajouté Broden. « C’est de cela qu’il s’agit. Je demande aux gens de se mettre à la place du sergent Perry et vous avez cet homme masqué avec un fusil d’assaut prêt à commencer à le soulever. Je pense que toute personne ayant accès à une arme à feu réagirait de la même manière. «

La loi sur les châteaux du Texas s’étend à votre véhicule dans certaines circonstances.

Austin Texas Downtown cityscape skyline vue aérienne

Le détective vétéran David Fugitt du département de police d’Austin, l’enquêteur principal sur l’affaire qui fait partie des forces de police d’Austin depuis 27 ans, a conclu que la fusillade était un homicide justifiable, mais des accusations ont quand même été déposées, et le détective vétéran a suggéré que Garza le bureau a commis une falsification de témoins en empêchant le grand jury de voir des preuves à décharge.

Les avocats de Perry disent que ceux qui souhaitent soutenir financièrement Perry peuvent toujours le faire via la plateforme de financement participatif GoGetFunding.

« Je peux confirmer que cette collecte de fonds a été examinée et jugée contraire aux conditions d’utilisation de GoFundMe, puis supprimée. GoFundMe interdit de collecter des fonds pour la défense juridique d’un crime violent », a déclaré un porte-parole de GoFundMe dans une déclaration à Fox News Digital .

La plate-forme a déjà déclaré à plusieurs reprises qu’elle supprimait les pages soutenant ceux qui sont accusés d’un « crime violent », mais a refusé de supprimer complètement les pages d’autres personnes accusées de crimes violents dans le passé.

Aucune date de procès n’a été fixée pour l’affaire, mais les avocats de Perry ont prévu un appel avec un juge le 15 décembre pour examiner les préoccupations concernant le processus du grand jury.