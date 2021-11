GOG affiche une perte de 2,2 millions de dollars pour l’année à ce jour

La division de vente au détail GOG.com de CD Projekt a enregistré une perte nette de 4,8 millions de PLN (1,1 million de dollars) pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021.

Selon les résultats financiers de l’entreprise pour cette période, la société affirme avoir généré 41,8 millions de PLN (10,2 millions de dollars) de chiffre d’affaires pour la période, tandis qu’au cours des neuf mois à ce jour, elle a enregistré une perte de 9,2 millions de PLN (2,2 millions de dollars). . L’année précédente, GOG.com avait réussi à rapporter 5,7 millions de PLN (1,4 million de dollars) au cours de cette période.

Dans l’ensemble, les revenus de CD Projekt ont augmenté de 38% en glissement annuel, atteignant 144 millions de PLN (34,7 millions de dollars), bien que les bénéfices nets aient baissé de 30% à 16,3 millions de PLN (3,9 millions de dollars). Cela – selon le directeur financier et le vice-président Piotr Nielubowicz – est lié au coût de réparation et de support de Cyberpunk 2077 en plus des dépenses liées au travail sur de nouveaux projets.

CD Projekt a récemment annoncé son intention d’acquérir le studio américain The Molasses Flood.

