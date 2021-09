GOG dit non à la révision de l’attentat à la suite du recul de Hitman

Le magasin GOG.com de CD Projekt a déclaré qu’il ne tolérerait pas le bombardement d’avis de produits sur sa plate-forme.

Cela fait suite au lancement de Hitman: Game of the Year Edition en vitrine le 22 septembre et nécessitant une connexion Internet pour jouer, bien que sa page de magasin indique que ce n’est pas le cas. Comme c’est souvent le cas, cela a conduit les utilisateurs à donner au titre des critiques négatives, mentionnant souvent « DRM en ligne ».

Bien que certaines parties du jeu puissent être jouées hors ligne, de nombreux modes nécessitent que les utilisateurs soient en ligne. Cela a maintenant été correctement étiqueté sur la page de magasin de Hitman.

Dans un article sur les forums de GOG, un membre du personnel appelé a déclaré qu’il enquêtait sur la question, mais a déclaré qu’il avait tiré la ligne d’un attentat à la bombe.

“Merci d’avoir attiré notre attention sur ce sujet”, a déclaré le message.

“Nous l’examinons et vous mettrons à jour dans les semaines à venir. Si vous avez acheté Hitman et que vous n’êtes pas satisfait de la version publiée, vous pouvez utiliser votre droit de rembourser le jeu. En même temps, pendant que nous ‘ réouverts à une discussion et à des commentaires méritants, nous ne tolérerons pas le bombardement des avis et supprimerons les messages qui ne respectent pas nos directives d’examen.”

