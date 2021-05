GoGo Penguin partage un nouveau remix de Kora et annonce la bière Cloudwater

Le trio instrumental de Manchester GoGo Penguin a sorti son nouvel album de remix GGP / RMX via les légendaires Blue Note Records. Pour célébrer la sortie officielle de l’album, le groupe est également heureux de partager la vidéo du remix Cornelius de «Kora», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Chris Illingworth a déclaré à propos de «Kora»: «Le mix de Cornelius est une excellente façon de démarrer le disque, il est à la fois intelligent et beau. La façon dont il a découpé et repositionné les mélodies de piano et les a combinées avec des lignes de synthé le rend familier, mais donne également à «Kora» un nouveau caractère individuel qui met parfaitement en place l’album de remix. Cornelius: «J’ai ressenti la lignée du groupe à Manchester. Je voulais préserver au maximum leurs performances, car GoGo Penguin est un groupe live hypnotique.

Pour GGP / RMX, GoGo Penguin a personnellement recruté un éventail d’artistes-producteurs et remixeurs les plus pointus au monde, notamment Squarepusher, Clark, James Holden, Nathan Fake, 808 State, Portico Quartet, Cornelius et plus encore et a conçu cette œuvre au Blue Note Lab, prolongeant l’héritage du 21e siècle du légendaire label de jazz.

GGP / RMX est un concept que le groupe encourage depuis des années; il se concrétise brillamment comme une réimagination vivante de leur cinquième album, et un chef-d’œuvre auto-défini, l’éponyme GoGo Penguin, sorti l’année dernière. Chaque morceau de l’album est réinventé ainsi qu’une nouvelle version fascinante du joyau auparavant rare «Petit_a» (qui était initialement une sortie uniquement au Japon, avant son apparition sur l’EP numérique de GGP «Live From Studio 2»). GGP / RMX nous propulse à plusieurs reprises vers le dancefloor, mais cela ne s’arrête jamais là; la musique vibre et coule, nous transportant dans de tout nouveaux royaumes.

En plus de la sortie de GGP / RMX, GoGo Penguin s’est également associé aux brasseurs innovants de Manchester Cloudwater pour faire une bière ou, pour être précis, un remix de deux des IPA les plus emblématiques de Cloudwater, appelés “ IPA / RMX ”, avec tous les bénéfices de la bière étant donnés à la renommée mondiale Manchester Cancer Charity, NHS Christie Charity.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré: «Nous sommes amis avec Paul Jones (co-fondateur et directeur général de Cloudwater) depuis longtemps et avons profité de quelques séances pour goûter ses bières et discuter de la musique. Nous parlons de faire une bière ensemble depuis un certain temps, mais l’album de remix était une excellente connexion et comme nous sommes tous basés à Manchester, nous voulions donner tous les bénéfices à une association caritative locale. Nous avons choisi The NHS Christie Charity, spécialiste du centre de traitement du cancer basé à Manchester, car c’est quelque chose qui nous tient à cœur ».

GGP / RMX est maintenant disponible et peut être acheté ici.