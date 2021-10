Goianiense arrête le leader, Mineiro, dans la Ligue brésilienne

18/10/2021 à 03h52 CEST

.

L’Atlético Goianiense a battu l’Atlético Mineiro 2-1 ce dimanche et a ainsi arrêté le leader de la Serie A du championnat brésilien de football, qui malgré la défaite conserve un large avantage sur le reste de ses rivaux.

Le « Dragon » de Goiania, avec le paraguayen Brian Montenegro à l’attaque, atteint 34 points, 22 de moins que son rival, grâce aux buts d’Oliveira et Jánderson, tandis que Nathan Silva a marqué le but de l’honneur de l’ensemble de Belo Horizonte.

Le Paraguayen Júnior Alonso, le Colombien Dylan Borrero, les Argentins Matías Zaracho et Nacho Fernández et internationaux brésiliens Ponton et Guilherme Arana a joué avec le Mineiro.

Dans un autre des matchs de la journée, Flamengo, deuxième avec 46 points et dernier champion de la ligue, a fait match nul 0-0 à Rio de Janeiro contre Cuiabá (35). Le gardien Diego Alves, Filipe Luis et le Belge Andreas Pereira ont débuté avec l’équipe de Rio de Janeiro.

A São Paulo, les Palmeiras, avec un but de Raphael Veiga, gagné 1-0 contre l’Internacional de Porto Alegrepar l’entraîneur uruguayen Diego Aguirre. Le « Verdao » a renoué avec la victoire après 5 matchs et est quatrième avec 43 unités.

Le paraguayen Gustavo Gómez et l’Uruguayen Joaquín Piquerez étaient titulaires avec Palmeiras, de l’entraîneur portugais Abel Ferreira, tandis que les Argentins Renzo Saravia et Víctor Cuesta, l’Américain Johnny Cardoso et le Chilien Carlos Palacio l’ont fait avec l’Internacional, qui reste avec 39 points.

A Curitiba, l’Athletico Paranaense (34 points), avec le Colombien Nicolás Hernández en tête d’affiche, perdu à domicile 0-1 contre Fluminense (36), qui mettait en vedette son collègue producteur de café John Arias et l’Uruguayen Abel Hernández. Un but contre son camp de Ze Ivaldo a condamné la victoire de l’équipe de Rio de Janeiro.

Dans le gaucho classique, la Guilde, dans la zone de relégation avec 26 unités, a battu la Juventude de Caxías (28) 3-2. Douglas Costa, Diego Souza et le Paraguayen Mathías Villasanti se sont convertis pour les propriétaires, tandis que Sorriso et Róberson ont marqué pour les visiteurs, qui avaient le Péruvien Fernando Pacheco.

A Fortaleza, Ceará (31 points) a égalé 2-2 avec Bragantino (42).

Gabriel Lacerda et un but contre son camp de Fabricio Bruno ont compté pour les locaux, Dans lequel figurait le Colombien Stiven Mendoza, tandis qu’Alerrandro et Helinho étaient les auteurs des buts de l’ensemble de la ville de Bragança Paulista, qui alignaient l’Uruguayen Emilio Martínez et le Vénézuélien Jan Hurtado.

Le Sport Recife, par l’entraîneur paraguayen Gustavo Florentín et avec le Colombien Santiago Tréllez et l’Uruguayen Leandro Barcia sur le terrain, nul 0-0 à domicile contre Santos, par Emiliano Velázquez et Carlos Sánchez, également de Charrúa. Les locaux sont toujours dans la zone de relégation avec 27 points, deux de moins que l’équipe de São Paulo.

La journée a commencé samedi avec deux matchs.

A Chapecó, Etat de Santa Catarina, le dernier Chapecoense (13 points) s’est incliné 1-2 face à Fortaleza (45), de l’entraîneur argentin Juan Pablo Vojvoda.

Le buteur Yago Pikachú et Bruno Melo ont marqué pour les visiteurs, troisième du tableau, tandis que Rodrigo Silva a réduit pour les locaux.

l’amérique (32 unités) égalait à Belo Horizonte 0-0 contre Bahía (28). Le Colombien Hugo Rodallega et l’Argentin Germán Conti sont apparus avec l’ensemble de la ville de Salvador.

Le lundi, la journée se termine par le Classique de São Paulo entre Sao Paulo et Corinthians au stade Morumbí.