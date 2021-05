Going for Gender Confusion Gold aux Jeux Olympiques de Tokyo ⋆ .

Cette explosion d’athlètes trans que le monde se prépare, celle que les militants LGBT continuent de nier? Eh bien, c’est ici maintenant. Il peut y avoir jusqu’à neuf femmes trans (mecs biologiques) qui font irruption sur la scène olympique à Tokyo cet été, toutes menaçant de retirer des médailles à de vraies femmes.

SBNation Outsports réprimande constamment les États américains pour avoir adopté des interdictions «inutiles» pour les hommes participant à des équipes sportives féminines. C’est une solution à la recherche d’un problème, disent-ils. Le site à deux visages encourage maintenant ouvertement plusieurs hommes confus qui cherchent à retirer des médailles olympiques aux femmes.

Ce week-end, Outsports a révélé que les Jeux olympiques d’été pourraient passer de l’absence d’athlètes trans lors de tous les Jeux précédents à neuf cette année. Y compris trois candidats masculins possibles pour les équipes olympiques féminines américaines.

L’histoire d’Outsports de Ken Schultz énumère les neuf espoirs trans olympiques et paralympiques qu’il connaît. La liste comprend les coureurs de piste américains Cece Telfer et Nikki Hiltz (voir ci-dessus sur la photo) et la coureuse de BMX Chelsea Wolfe.

Hiltz participe au 1500 mètres et Telfer est un sprinter qui a remporté un championnat de la division II de la NCAA aux dépens de rivales. Outsports s’attend à ce que Wolfe fasse partie de l’équipe américaine ou soit un remplaçant.

Hiltz est six fois All-American Division I de la NCAA dans les épreuves de demi-fond masculin. Le 31 mars de cette année – la Journée internationale de la visibilité transgenre – il a annoncé qu’il était devenu comme par magie un «transgenre non binaire». Il a commencé sa carrière universitaire sur piste à l’Université de l’Oregon en 2014, puis a été transféré à l’Université de l’Arkansas en 2016. Hiltz a couru pour l’équipe de piste Adidas pendant trois ans et a remporté le mile run des Pam American Games en 2019. Il a tweeté une fois. :

«Je me réveille en me sentant comme une reine puissante et d’autres jours, je me réveille en me sentant comme si j’étais juste un mec étant un mec, et d’autres fois, je m’identifie entièrement comme étant en dehors du binaire de genre.»

Alors que la reine Hiltz lutte avec son identité, ce serait une très bonne idée si le Comité olympique et paralympique américain l’excluait des essais olympiques féminins. Le 18 juin prochain, si Hiltz termine parmi les trois meilleurs milers aux essais à Eugene, Oregon, il sera membre de l’équipe olympique féminine. Garder une vraie femme hors de l’équipe.

Schultz dit que Telfer a une bataille difficile pour se qualifier pour une apparition olympique en sprint. L’homme d’origine jamaïcaine est devenu le premier champion de piste transgenre de la NCAA en 2019 (remportant le 400 mètres haies), tout en concourant pour l’école de division II Franklin Pierce. Telfer s’est fait connaître à l’échelle nationale lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a commis le péché horrible de lui avoir donné un mauvais sexe. «Outside the Lines» d’ESPN l’a également présenté.

Telfer a déclaré à Outsports que la testostérone ne lui donnait aucun avantage sur les compétitrices. De plus, sa hauteur de 6 pieds 2 pouces est un inconvénient car elle crée plus de résistance au vent que celle des rivales plus courtes. Oui en effet.

Les hommes non américains qui espèrent prendre d’assaut la compétition olympique féminine comprennent:

Tiffany Abreu, Brésil, volleyball, une centrale macho de 6 pieds 3 pouces.

Laurel Hubbard, Nouvelle-Zélande, haltérophilie. Hubbard a nettoyé la compétition féminine ces dernières années et est déjà qualifiée pour Tokyo.

Robyn Lambird, Australie, para-athlétisme. Lambird a volé des médailles à des femmes lors d’événements internationaux.

Ness Murby, Canada, para-athlétisme. Outsports dit à propos de Ness: «Ils ont une excellente chance de concourir en discus à Tokyo.»

Valentina Petrillo, Italie, para-athlétisme. Il est qualifié pour les Jeux olympiques, mais Schultz se demande si le comité paralympique italien le choisira réellement, “étant donné qu’elle est trans?”

Quinn, Canada, soccer, membre de l’équipe nationale féminine du Canada depuis des années.

Bienvenue dans le vaste monde farfelu des sports alphabétiques.