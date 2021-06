Going strong: STPI ajoutera 12 centres supplémentaires sur les technologies émergentes

Omkar Rai, directeur général, STPI

Dans le but de nourrir l’écosystème des startups et d’aider les startups indiennes à créer des produits logiciels de classe mondiale, Software Technology Parks of India (STPI) s’est lancé dans un voyage pour mettre en place des centres d’excellence (CoE) centrés sur le domaine dans divers domaines technologiques émergents tels que IA et vision par ordinateur, IoT, fintech, blockchain, réalité augmentée & virtuelle, gaming & animation, etc., à travers un modèle collaboratif. STPI a par le passé lancé 13 centres d’excellence à Chennai, Bhubaneswar, Mohali, Bengaluru, Pune, New Delhi, Gurugram, Hyderabad, Guwahati, Shillong, Imphal et Lucknow.

Commémorant son 30e jour de fondation la semaine dernière, le directeur général de STPI, Omkar Rai, a déclaré que 12 centres d’excellence ont été récemment approuvés et seront bientôt lancés. Ceux-ci incluent AIC STPINEXT, un CoE en technologies de la santé, Big Data & AI à Bengaluru, un CoE IoT dans l’agriculture à Akola, un CoE en augmentation de l’efficacité à Bengaluru, FinTech CoE à Gandhinagar, SmartAgri IoT CoE à Patna, un CoE en technologies émergentes à Bhubaneswar et CoE in Industry 4.0 Technology à Visakhapatnam et un CoE chacun à Gangtok (applications informatiques dans les soins de santé et l’agritech), Itanagar (applications SIG, y compris la technologie des drones), Kohima (applications informatiques dans la conception graphique), Aizawl (jeux), Agartala (données analytique).

« La réimagination, la récréation, la restauration et le repositionnement sont dans l’ADN de STPI. Tous ces éléments ont contribué à la mise en place de 13 CoE dans diverses technologies émergentes et à la planification ultérieure du lancement des 12 prochains CoE dans un délai déterminé. Ces centres d’excellence joueront un rôle central dans la relance de la R&D, de l’innovation, de la création de propriété intellectuelle et du développement de produits, faisant de l’Inde une nation de produits dans les temps à venir », a déclaré Rai.

Travaillant sous le ministère de l’électronique et de l’informatique, STPI a commencé avec trois centres. Il compte maintenant 60 centres avec 52 centres dans les villes de niveau II/III. “De Rs 17 crore d’exportations IT/ITES en 1992-92, nos exportations de logiciels sont passées à Rs 5,08 lakh crore en 2020-21 malgré la pandémie”, a déclaré Rai.

